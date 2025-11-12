La DPH destinará la mitad de su presupuesto a la mejora de infraestructuras

LEER MÁS La DPH aprobará de forma definitiva el asfaltado de la pista Chía-Plan

La Diputación Provincial de Huesca contará en 2026 con un presupuesto de 116, 5 millones. La inversión aumenta en todas las áreas destacando especialmente carreteras e infraestructuras en el medio rural a las que se destinarán casi 56 millones, un 6,5% más

En concreto, de entre las inversiones estratégicas, casi 11 millones serán para carreteras, accesos y mantenimiento, 4 millones para el asfaltado de la pista Plan-Chía, 3,6 millones a infraestructuras y equipamiento de los bomberos, 2,8 millones a la mejora de caminos rurales y 2 millones a la finalización de la Facultad de Medicina.

Las inversiones en infraestructuras contemplan asimismo 26 obras a lo largo y ancho del territorio, como la nueva variante de Ibieca, el tramo desde Javierre a Olsón, en Aínsa, el acceso a Bestué, así como la mejora del firme en Albalatillo, entre Siresa y Selva de Oza, y entre Aísa y Jasa. El presidente Isaac Claver y la vicepresidenta de la DPH y responsable de Hacienda, Celsa Rufas han detallado esas actuaciones. Claver apunta que será el año de mayor inversión y que el objetivo es mejorar las infraestructuras en el territorio para generar más oportunidades.

Un presupuesto que parte de la hoja de ruta que el Gobierno de la DPH trazó hace dos años y medio y que se materializa en el Plan Estratégico +Alto Aragón. Claver también ha destacado que se trata del presupuesto más humano al destinarse 4,5 millones para Servicios Sociales, incrementando esa inversión en un 70%

En cuanto a los planes provinciales, se destinan 20 millones al Plan de Obras, dos millones al Plan de Vivienda, 3,3 al Plan Impulso y de Caminos, un millón para el Plan de Residencias, 550.000 euros al Plan de Concertación de Cultura, 500.000 al Plan de Escuelas rurales o 480.000 al Plan de Seguridad. En definitiva, el presidente ha destacado que se trata de un presupuesto global que piensa en todos los ámbitos.