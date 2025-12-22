Varios quintos premios dejan más de 20 millones en Aragón

De toda esa lluvia de dinero, casi nueve millones de euros ha dejado el número 23.112 en la provincia de Teruel. Ha estado muy repartido por todo el bajo Aragón histórico. Sobre todo, en Alcañiz, donde la cofradía del Santo Entierro ha vendido más de la mitad de los décimos consignados, alrededor de cinco millones de euros.

Ese mismo número el 23.112 se ha vendido en dos administraciones zaragozanas: una en la calle Domingo Ram y otras en el Coso 79- 81. En esta última, han repartido más de un millón de euros, ya que han vendido una veintena de series. Su administrador, José Antonio Usón, asegura que el premio ha estado muy repartido entre todos los vecinos.

94.273

En Huesca, el mayor pellizco se lo ha llevado Monzón con casi nueve millones de euros gracias al 94.273, uno de los quintos premios. La administración La Alegría, la número 1 de esa localidad, en la calle San José de Calasanz ha vendido 156 series de este número. Algunos décimos en ventanilla, pero la mayoría los ha repartido la empresa de Castejón del Puente Serrat Trituradoras, entre su centenar de trabajadores.

Un premio muy repartido ya que varios establecimientos de la ciudad lo tenían en su mostrador para la venta como el bar Trébol o el restaurante del Club de Tiro al Plato de Monzón.

También han vendido una serie del 94.273 en una administración de Alcañiz, que ya dejó parte del Gordo hace unos años y otro quinto premio en el año 2020.

77.715

Otro quinto premio, el 77.715 ha dejado más de tres millones y medio de euros en Zaragoza capital. La administración de la calle La Salina ha vendido 60 series de ese número. Buena parte, unos tres millones de euros, se ha repartido en una pollería del Mercado Central. Su propietaria, Olga, está muy contenta, ya que sus clientas han podido pillar un pellizco de la lotería.

Otro quinto premio, el 60.649, ha dejado más de 120.000 euros en Huesca capital, Zaragoza y Fraga.

En la administración de la calle Cádiz de Zaragoza se ha vendido una serie del 25.412, es decir, 60.000 euros.

Por último, en Benasque se ha vendido por terminal un décimo del tercer premio, el 90.693. Son 50.000 euros.