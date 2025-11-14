El Teatro Olimpia de Huesca proyectará "Regreso al Futuro" a beneficio del Corral de García

El martes 30 de diciembre, a las 18’30 horas, el Teatro Olimpia acogerá una proyección especial de la película “Regreso al Futuro”, de Steven Spielberg. La sesión tendrá carácter benéfico y todo lo que se recaude se destinará a la reconstrucción del espacio Corral de García, en Santa Eulalia de Gállego, dirigido por Jesús Arbués.

El Corral de García sufrió graves daños en la fuerte tormenta del pasado mes de septiembre. Tanto su estructura como su equipamiento resultaron afectados, comprometiendo la continuidad de un espacio que, desde hace años, se ha convertido en un referente para la investigación teatral, la creación contemporánea y la dinamización cultural del territorio.

Con la proyección de “Regreso al Futuro”, la Fundación Anselmo Pie Sopena y el Teatro Olimpia pretenden apoyar de forma directa a un proyecto que ha aportado valor cultural, social y artístico a toda la provincia. Ahora esperan el respaldo de la colaboración ciudadana que será fundamental para facilitar la reparación del espacio y permitir que el trabajo encabezado por Jesús Arbués pueda continuar desarrollándose en las mejores condiciones.

Las entradas tendrán un precio de 6 euros y podrán adquirirse tanto en la taquilla del Teatro Olimpia como en su página web. La organización invita a todas las personas aficionadas al cine, la cultura y la escena aragonesa a participar en esta cita solidaria, convirtiendo una película icónica en un gesto colectivo de apoyo y compromiso con el Corral de García.