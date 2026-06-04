El PSOE de Huesca vuelve a pedir la mejora de las carreteras autonómicas de la provincia

El PSOE ha vuelto a denunciar el abandono que, a su juicio, está haciendo el Gobierno de Aragón de las carreteras autonómicas de la provincia de Huesca. El secretario general del PSOE del Alto Aragón, Fernando Sabés, se ha desplazados este jueves hasta Ayerbe desde donde ha criticado que solo están ejecutando el plan extraordinario de carreteras que dejó licitado el gobierno socialista de Javier Lambán mientras que durante tres años se han despreocupado y no han ejecutado la inversión del plan ordinario de carreteras.

Sabés ha explicado que el grupo parlamentario socialista ha planteado una pregunta en el próximo pleno de las Cortes de Aragón para conocer qué va a hacer el Gobierno aragonés para mejorar la carretera A 125 entre Ayerbe, Biscarrués y Ardisa. Precisamente el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, ha denunciado el lamentable estado de esta carretera y de otras vías de la Hoya de Huesca alertando de que es “una emergencia” mejorar la carretera A 125 entre Ayerbe, Biscarrués y Ardisa, o Losanglis y Piedratajada entre otros pueblos” para garantizar la seguridad del transporte escolar o el transporte sanitario.

El alcalde de Ayerbe ha citado otros ejemplos de la dejadez del gobierno aragonés como la carretera Ayerbe, Loarre y Bolea, una carretera muy transitada sobre todo en la temporada turística y que presenta ya un estado deteriorado preocupante. También se ha referido a los cortes que se están produciendo en la A-132 y que muchas veces no son planificados con la suficiente antelación.