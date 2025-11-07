Movilizaciones para pedir la mejora de la A-125 en Huesca

Los vecinos y usuarios de la carretera A-125, que conecta las localidades de Ayerbe, Biscarrués y Ardisa, anuncian movilizaciones para exigir mejoras en la citada vía que califican de “insostenible y peligrosa” con abundantes baches, hundimientos y sin arcén. Por la A-125 pasan al día centenares de vehículos, entre ellos muchos vehículos pesados, ya que da servicio a numerosas granjas de porcino, vacuno y aves, además de ser el eje natural del Gállego que viene desde Zaragoza hasta Ayerbe. Exigen por ello al Gobierno de Aragón una solución definitiva.

No es la primera vez que los vecinos alzan la voz, en 2023 ya protagonizaron varias movilizaciones. Sin embargo, no sirvieron de mucho ya que, desde entonces, lejos de arreglarse, la vía está en peores condiciones. Según ha señalado Torralba, existe un proyecto redactado por el anterior ejecutivo autonómico, pero con el cambio de gobierno, quedó paralizado. El Gobierno de Aragón les ha dicho que no hay presupuestos, que se va a intervenir, pero que habrá que esperar. Una demora más que los vecinos ya no están dispuestos a asumir.

Por eso han convocado este viernes una reunión abierta, a las 18:30 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Ayerbe, donde escucharán las propuestas de los asistentes y se concretarán las medidas de presión. Sobre la mesa está la convocatoria de una concentración el próximo 6 de diciembre, coincidiendo con el puente de la Constitución, a la que invitarán a participar a los afectados por otras carreteras en mal estado, como la A-131 (Sariñena–Fraga) o la A-1239 (Albalate–Esplús), con el fin de unir fuerzas y reclamar un plan real de mejora de las vías rurales aragonesas.