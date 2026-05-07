El PSOE critica la supresión de un aula de infantil en el CEIP Pirineos-Pyrénées

El PSOE ha denunciado que la falta de planificación del gobierno de Azcón, los recortes en los servicios públicos y la privatización de los mismos merman la calidad de la educación pública y de la sanidad pública. Así lo ha han denunciado en atención a los medios de comunicación la diputada María Rodrigo y la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar, tras conocer que el gobierno de Azcón va a suprimir un aula de infantil en el CEIP Pirineos – Pyrénées de Huesca.

“El señor Azcón se empeña continuamente en recortar y suprimir los servicios públicos, lo hemos visto esta semana con la privatización de consultas y de guardias sanitarias y ahora lo vemos en la educación pública”, ha dicho Rodrigo. La diputada ha exigido que se recupere la dignidad de los servicios públicos en Aragón. “Nos preocupa que para unos asuntos se amparen técnicamente en números y sin embargo, con más de 2.000 plazas vacantes para Bachillerato en los Institutos de Aragón, sigan priorizando la privatización del mismo, destinando millones de euros de recursos públicos a la privatización y existiendo plazas libres”, ha añadido.

Esa merma de calidad afecta a las aulas, sobre todo de los más pequeños: no es lo mismo aulas con 15 alumnos que aulas con 22 alumnos. “Es una merma en la calidad educativa para estas niñas y niños pero también una sobrecarga al profesorado”, ha dicho Rodrigo.

Por su parte, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Huesca, Silvia Salazar ha hecho hincapié en la importancia de una atención individualizada para el alumnado de infantil: “es el momento ideal para detectar precozmente cuáles son las necesidades de estos alumnos, es una etapa en que empiezan con su autonomía personal, y todo esto necesita recursos y profesorado; si hay más niños por aula, la carga docente de los profesores y profesoras que los van a atender será mayor”. Además, ha criticado que ese recorte incidirá en las escolarizaciones fuera de plazo, de familias que lleguen a vivir a la zona, ya que en el Pedro J. Rubio tampoco hay vacantes.