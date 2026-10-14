El PSOE denuncia el uso partidista que realiza en redes el PP de la DPH

El secretario general del PSOE Alto Aragón, Fernando Sabés, ha pedido que se investigue la actividad de la Diputación de Huesca en redes por el uso partidista que el PP está haciendo de la institución. Una institución que, recuerda el socialista, “es de los 202 municipios del Alto Aragón" cuya comunicación debe ser transparente y usar los mismos criterios para todos.

Ha denunciado que el perfil institucional de la DPH ha interactuado con una publicación del PP del Ayuntamiento de Huesca, con "me gusta" y republicándola, en un vídeo que critica al PSOE. Sabés ha reclamado que los “aproximadamente 400.000 euros destinados a gastos de personal y comunicación no se empleen en campañas personales ni partidistas.

Por otra parte, el secretario del PSOE en Huesca, se ha referido también al acto de ayer en el que participó Feijoo y en que según denuncia, no se habló de las necesidades reales de los oscenses, no explicaron cuál es su modelo de vivienda pública, tampoco expresaron su rechazo al trasvase del Ebro, ni hicieron alusión ninguna a la movilización de este miércoles en la provincia de Huesca sobre la educación pública, los recortes que hay y los problemas con la inspección educativa.