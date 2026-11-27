LEER MÁS Encendido de las luces de Navidad en Zaragoza 2026: fecha y novedades

El encendido de las luces de Navidad marcan el comienzo de un periodo marcado por la ilusión, tanto de pequeños como de mayores. Teruel será la capital aragonesa que más arde en encender las luces, lo hará a las puertas del Puente de Inmaculada y la Constitución, será el 3 de diciembre, a las 19:00 en la Plaza del Torico. Y habrá actividades como villancicos o chocolatada. En Huesca se encenderán las luces el sábado 28 de noviembre a las 18:30 de la tarde en la Plaza Luis López de Allué.

Y Zaragoza es la más tempranera, las luces se encienden el viernes 27 de noviembre a las 18:30 de la tarde en la Plaza Aragón. Y una hora antes, comenzará un pasacalles que recorrerá el Paseo Independencia y que comenzará a llevar la magia desde la Plaza España hasta la Plaza Aragón, donde junto con la alcaldesa, Natalia Chueca, las luces las encenderá la cantante Vicco, a quien le hace “muy feliz porque para mí, la Navidad para es la época del año que más feliz me hace y más me gusta. Y qué mejor que hacerlo en Zaragoza, que es una ciudad que llevo en el corazón y que me encanta”.

Victòria Riba Muns, como se llama Vicco, tiene relación con la capital aragonesa porque fue de las primeras ciudades que visitó cuando comenzó su carrera como cantante y todavía guarda muchas amistades y recuerdos de actuaciones en las Fiestas del Pilar. Además de encender las luces, escucharemos su voz interpretando algunos villancicos y canciones junto con el Coro Ixena para “que la gente baile, lo pase bien y celebrar ese momento tan increíble, juntos”.

El año 2027 va a ser también importante para Vicco porque verá luz su nuevo disco del que se conoce un adelanto, Tiramisú, que salió este verano. “Es el trabajo más honesto que he hecho hasta ahora. Ha sido un proceso personal que he vivido este último año, de transformación. Y está contado desde un sitio como muy de ensueño, muy teatral y me apetece mucho que la gente conozca esta faceta mía. Así que viene mucho color y mucha alegría”, asegura la cantante.

Un trabajo muy especial que, como indica la cantante, “me gusta que mi música pueda generar emociones positivas en la gente. Aun así, también hay muchas canciones que hablan de algo un poco más profundo, más triste, pero siempre lo visto de un vestido un poco más alegre. Me gusta el contraste de bailar las penas y hablar de pasarlo bien y disfrutar, que ya dolores hay muchos en el mundo y hay que intentar subir el ánimo, como sea”.