CADIS Huesca celebrará el próximo 3 de diciembre el Día Internacional de las Personas con Discapacidad bajo el lema “30 años tejiendo red, transformando la sociedad”. De 10’30 a 12’30 horas, el salón de actos de la Diputación Provincial de Huesca, acogerá la jornada en la que tendrán lugar tres diálogos que abordarán el pasado, el presente y el futuro de la discapacidad de la mano de profesionales de entidades de la discapacidad, familiares y personas con discapacidad.

En esta ocasión, el Día Internacional será especial con motivo del 30 aniversario de la entidad. En los diálogos realizarán un recorrido que parte de una visión centrada en las limitaciones, la asistencia y la institucionalización para llegar a un modelo que reconoce los derechos, las capacidades y la autonomía de las personas y apuesta por su inclusión y participación plena en la sociedad. 30 años en los que se han producido importantes avances sociales, legislativos y sanitarios, pero todavía quedan barreras por superar.

Uno de los momentos más emotivos será la entrega del Premio CADIS Huesca 2026 a Ignacio Almudévar Bercero. Agricultor, empresario y activista social. Autor del libro “Un cuerpo rebelde, una vida infinita” escrito junto a la fisioterapeuta Alicia López Casaus, en el que aborda la enfermedad del Parkinson desde su experiencia personal. Un reconocimiento con el que la entidad distingue su contribución y compromiso con las personas con discapacidad.

La programación se completará con la inauguración de la XVIII edición del Concurso Fotográfico Cadis Huesca, cuya exposición podrá visitarse desde el 3 de diciembre hasta el 8 de enero en la Sala 4 del Centro Cultural Manuel Benito Moliner. Además, Cadis organizará una segunda jornada conmemorativa en Monzón, también el 3 de diciembre con un acto en la Plaza Mayor. La localidad acogerá asimismo la exposición fotográfica "Distintas formas de mirar", que podrá visitarse del 14 al 20 de diciembre en la Casa de la Cultura y el Centro Nazaret de Cáritas Diocesana Barbastro-Monzón. Lucía Mairal, usuaria de Arcadia, es la autora de la imagen del cartel de este año 2026.