CADIS celebra con un vermú los diez años de Huesca más inclusiva

Bajo el lema "Diez años mejorando la calidad de vida de las personas con disfagia", el proyecto Huesca más inclusiva ha celebrado hoy un Vermut Inclusivo en el Salón Azul del Casino de Huesca para dar a conocer una década de trabajo pionero en el ámbito de la alimentación adaptada.

El trabajo desarrollado por el grupo de Gastronomía Inclusiva ha contribuido a transformar la atención alimentaria de las personas con disfagia y dificultades de masticación y deglución. El encuentro ha reunido a representantes institucionales, profesionales del ámbito social y sanitario, entidades sociales, comunidad universitaria y ciudadanía para poner en valor un trabajo que se ha convertido en una referencia dentro y fuera de la provincia.

Durante la apertura del acto, presentado por María Richart, vinculada a Valentia, la gerente de CADIS Marta Peña ha destacado que, tras diez años de trayectoria, Huesca Más Inclusiva se ha consolidado como uno de los proyectos más representativos de CADIS Huesca y como un referente de trabajo en red en la provincia. Un proyecto que, a lo largo de esta década, ha tejido decenas de alianzas entre administraciones, entidades sociales, empresas e instituciones para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad y dependencia.

El Vermut Inclusivo ha servido para reconocer especialmente la labor del grupo de Gastronomía Inclusiva, activo desde los inicios de Huesca Más Inclusiva y centrado en mejorar la calidad de vida de las personas que precisan alimentación adaptada en textura.

Gracias a este trabajo colaborativo, se ha constituido una red de nueve centros preparados para atender a personas con disfagia, se han realizado más de 120 formaciones y degustaciones que han llegado a más de 2.000 personas, y se han extendido estas prácticas no solo al ámbito de la discapacidad, sino también a residencias y centros de personas mayores de toda la provincia.

Entre los principales logros alcanzados destacan la elaboración de materiales de referencia como la Guía de Disfagia para Profesionales y un Recetario de Texturizados, presentados durante el acto por la dietista-nutricionista de CADIS Huesca, Ana Cortés. Asimismo, el conocimiento generado por el grupo ha trascendido el ámbito local gracias a su participación en proyectos europeos como PYRHEQUAL e INDEED, que han permitido compartir experiencias y metodologías con entidades de otros países y fortalecer la colaboración con la Universidad de Zaragoza.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido el reconocimiento a ASPACE Huesca, entidad que impulsó las primeras experiencias de alimentación texturizada en la provincia y cuya trayectoria ha servido de inspiración para el desarrollo posterior del grupo.

A través de un recorrido audiovisual por estos diez años, los asistentes han podido conocer la evolución de la alimentación adaptada en textura y escuchar el testimonio de profesionales de organismos, residencias y entidades de CADIS integradas en el grupo -Centro El Remós Guayente, Cruz Blanca Huesca, Valentia, Alzheimer Huesca y ASAPCE Huesca- que han contribuido a consolidar una iniciativa que hoy es referente en Aragón.