Usuarios de Cadis se suman a la decoración navideña de Huesca poniendo color a varias coníferas

El ambiente navideño en la capital oscense llega también de la mano de Cadis con la decoración de dos coníferas ubicadas en la calle Fraga y en la calle Gibraltar. Para ponerlo en valor, el martes tuvo lugar un acto de inauguración con presencia del Ayuntamiento de Huesca que sirvió para plasmar el proyecto de inclusión social que vive la ciudad.

En el trabajo han participado siete entidades y casi 100 usuarios. La decoración, que ya realizaron el año pasado los usuarios de CADIS, se ha reciclado, y se ha añadido iluminación y ornamentación por parte del área de desarrollo del Ayuntamiento de Huesca.

En la inauguración, la alcaldesa, Lorena Orduna, proponía a los responsables de Cadis seguir ampliando el número de coníferas decoradas y así engalanar para estos días los barrios de Huesca. Desde la entidad, su gerente Marta Peña aceptaba el reto y agradecía la implicación que la ciudad tiene en estos proyectos.