Huesca recupera el cotillón de fin de año en el Palacio de Congresos

Huesca recuperará estas Navidades el cotillón de fin de año. Es una de las novedades que incluye el programa diseñado por el Ayuntamiento de Huesca con más de más de 40 actividades para todos los públicos. Conciertos, ferias y mercados, visitas guiadas, Guirigay, campanadas infantiles o la Cabalgata de Reyes completan unas fiestas que “recuperan espacios emblemáticos como el Casino de Huesca tras la rehabilitación de su fachada y refuerzan la ilusión en las calles”. Entre las principales novedades, la Navidad gitana que se celebrará el 23 de diciembre y el cotillón de Nochevieja, que tras años sin celebrarse vuelve al Palacio de Congresos, organizado junto a las Peñas Recreativas. Abrirá sus puertas desde las 00:15 h con música de la Orquesta Montenegro. La entrada será gratuita hasta completar aforo. Tal y como establece la ley de Espectáculos de Aragón, la entrada de menores deberá ser acompañada de un adulto.

Aunque algunos actos como la pista de hielo o las atracciones feriales ya se pusieron en marcha el fin de semana pasado, el pistoletazo de salida al programa navideño municipal tendrá lugar este sábado 6 de diciembre con el tradicional encendido de luces, que hubo que aplazar tras la emergencia de la plaza Santa Clara. Este año, casi 40 plazas y calles de todos los barrios estarán iluminadas. El encendido será a las 18,30, en la plaza López Allué y contará con el espectáculo A-TA-KA!, para llenar de cometas el cielo de Huesca, tras el que se repartirá una chocolatada con más de 700 raciones.

Por lo demás, también la plaza López Allué será escenario para el Mercado solidario de Navidad, del 12 al 14 de diciembre, con 9 entidades sociales que pondrán a la venta productos elaborados por los usuarios. Posteriormente se instalará en la plaza la Feria de Artesanía de Navidad del 18 de diciembre al 6 de enero. La inauguración contará con la actuación del grupo Estirpe de Aragonia a las 19 horas.

Los actos infantiles incluyen el Concurso “Dibuja tu navidad oscense” que contará con una exposición en nave 2 del Manuel Benito Moliner. También en ese escenario, el 21 de diciembre a mediodía se celebrará el Pequepop con el grupo Cumbiazepan. Los menores de 10 acceden gratuitamente entregando un juguete para una organización benéfica. El Guirigay llegará al Palacio de Congresos los días 27, 28 y 29 de diciembre con espacios de juego, movimiento, creación artística, ciencia, astronomía, magia, circo y espacio bebé. El 30 de diciembre será la fiesta fin de año con Titiriteros de Binéfar. Y el 31 a mediodía las Campanadas de fin de año en los Porches de Galicia. Además, los días 2 y 3 de enero, el Casino de Huesca acogerá las Rodillas Reales, donde los niños podrán entregar sus cartas a los pajes de Sus Majestades de Oriente. Y la Cabalgata de Reyes mantendrá su recorrido habitual por Coso Alto y Porches, finalizando en plaza Navarra con un espectáculo de luz, sonido y fuegos artificiales en la fachada del Casino.

La concejal ha anunciado también la programación preparada por el área de Turismo, que incluye visitas guiadas los días 23, 26 y 30 de diciembre, visitas teatralizadas el 23 y 30 de diciembre.

La programación se enriquece con numerosas propuestas culturales como la gala de jota “Amigos de Roberto” en beneficio de Aspanoa el 13 de diciembre, la actuación del grupo Elenco Aragonés el 19 de diciembre en los porches de Galicia, el espectáculo El Bandido Cucaracha el 19 de diciembre, la actuación de Ignatius en el Teatro Olimpia el 20 de diciembre la Navidad gitana dentro del VI Centenario de la llegada del pueblo gitano a España, que será el 23 de diciembre. Los Conciertos Vermú del día 24 cambian de ubicación este año y se repartirán entre los Porches de Galicia, San Lorenzo y la plaza Alfonso El Batallador para adaptarse al incremento de público.

La Navidad oscense mantendrá actividades muy queridas como Villacincosca (20 de diciembre, plaza Navarra), la recogida solidaria 'Juguetes con J' (27 de diciembre), el concierto de la Banda de Música de Huesca (2 de enero) o el gran Concierto de Año Nuevo (3 de enero).