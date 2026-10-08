El PSOE abandona el pleno de la DPH al inicio del debate sobre vivienda

Tenso rifirrafe en el pleno de la Diputación Provincial de Huesca en el inicio de un debate sobre vivienda que ha terminado con el abandono del salón de plenos por parte del grupo socialista dejando sin debatir las dos propuestas de resolución que habían presentado tanto PP como PSOE.

La salida de los diputados socialistas se ha producido tras un intercambio de intervenciones entre el diputado Enrique Pueyo y el presidente de la Diputación, Isaac Claver. Pueyo ha comenzado su intervención manifestando que era "un día triste por el fallecimiento de Maricarmen" y a continuación le ha recriminado al presidente que si le parecía gracioso. Isaac Claver le respondía acusandole de instrumentalizar políticamente a una víctima.

La tensión ha ido en aumento y las intervenciones han ido subiendo el tono. El portavoz socialista, Antonio Biescas, ha acusado a Claver "de abuso de poder y no permitir un debate democrático".

Tras el cruce de reproches dialécticos, el PSOE ha puesto como condición a Claver que se disculpara para que sus diputados regresaran y poder continuar el pleno. Los socialistas han denunciado su actitud "totalitaria", mientras que Claver ha defendido que su respuesta se ha ajustado a la situación generada y les ha pedido que "no montaran un numerito".

Tras un receso, la sesión se ha reanudado únicamente con los dos portavoces del PSOE y toda la bancada popular. El presidente ha animado al grupo socialista a “reconsiderar su posición, aclarar las posiciones y retomar el pleno”. Tras varias apelaciones en este sentido, el portavoz socialista, Antonio Biescas, se ha negado definitivamente.

De este modo, y acorde a la legalidad, el pleno ha continuado únicamente con el grupo popular presente, finalizando la sesión con todos los asuntos tratados en el orden del día. La sesión de este jueves contemplaba varias propuestas sobre vivienda. Desde la institución argumentan que la diputación ha sido especialmente sensible en lo que se refiere a esta materia desde el comienzo de la actual legislatura. Desde 2024, el ente provincial ha destinado 6.000.000 de euros a impulsar actuaciones que han permitido desarrollar 170 viviendas en el medio rural altoaragonés, mediante un nuevo modelo de subvenciones por concurrencia y a fondo perdido para los ayuntamientos. La previsión de la institución es alcanzar los ocho millones de euros de inversión en materia de vivienda al finalizar la legislatura.

El actual modelo supone, además, un cambio respecto al sistema de financiación de anteriores mandatos. Frente a los préstamos que los ayuntamientos debían devolver a la Diputación y que se otorgaban sin criterios equitativos y objetivos, el actual Gobierno ha implantado un plan específico de subvenciones a fondo perdido, mediante convocatorias en régimen de concurrencia. Todas las actuaciones contempladas en estas convocatorias se desarrollan en municipios del medio rural altoaragonés y permiten a los ayuntamientos adquirir, rehabilitar o construir viviendas para ampliar la oferta disponible, facilitar la llegada de nuevos residentes y favorecer que los jóvenes y las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en sus pueblos. Con este programa, la Diputación mantiene su compromiso con una política de vivienda sostenida en el tiempo y con el apoyo directo a los ayuntamientos para afrontar uno de los principales desafíos demográficos y sociales de la provincia.

Ya fuera del pleno el portavoz socialista, Antonio Biescas, ha criticado la reprimenda del presidente Isaac Claver al diputado Antonio Pueyo. Manifestaba su deseo de que el presidente cambie su actitud de "tratar de humillar a la oposición" en los plenos.

Biescas también ha subrayado que el PSOE tiene previsto solicitar un pleno extraordinario para poder debatir los asuntos que se han tratado en el pleno de este jueves.