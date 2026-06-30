El PSOE critica la política del anuncio y la imagen de Claver en la Diputación Provincial de Huesca

El PSOE critica que la política del anuncio y la imagen ha sustituido a la gestión en la Diputación Provincial de Huesca con Isaac Claver al frente. Los socialistas aseguran que en los 1.095 días de Isaac Claver como presidente de la Diputación de Huesca, se ha hecho más de 3.000 fotografías, anunciando proyectos que luego no se han desarrollado.

Para el portavoz del grupo socialista en la Diputación de Huesca, Antonio Biescas, esos tres años de Isaac Claver como presidente de la DPH se resumen en promesas incumplidas, planes vacíos, deslealtad institucional y prioridad a la imagen personal frente a las necesidades de los pequeños municipios. Biescas recrimina que se han rebajado las cuantías de muchos programas y planes, al tiempo que ha destacado la labor del PSOE para trabajar en la mejora de planes para que salgan aprobados por unanimidad.

Por su parte, la portavoz adjunta, Gema Betorz se ha mostrado muy crítica con anuncios como el proyecto Agua de Vida, presentado en noviembre de 2023 y al que se destinaron casi 80.000 euros para su promoción, del que nada se sabe a fecha de hoy. De igual modo, cuestiona el anuncio realizado el 7 de noviembre de 2024, “de un euro por habitante para una subvención destinada a reparar una guardería en la localidad valenciana de Torrent, afectada por la DANA. “Un anuncio que también se ha quedado en cero”, ha insistido Betorz.

El PSOE ha denunciado que esta política del anuncio no soluciona los problemas y necesidades de los pueblos del Alto Aragón. Frente a la política de imagen insisten en que hay cuestiones básicas como el plan de conservación y mantenimiento de todas las carreteras de la Diputación de Huesca, que siguen sin proyectarse y sin licitarse. Para los socialistas, “ya no cabe culpar a gobiernos anteriores, el PP lleva tres años presidiendo la Diputación de Huesca y su gestión es nula”.