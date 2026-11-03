El PP promete rigor y gestión frente a la "dejadez" del Gobierno de Sánchez con la provincia

El PP en Huesca confía en volver a lograr dos de los tres diputados en las próximas elecciones del 29N, revalidando los buenos resultados obtenidos en los comicios generales de 2023. Los populares han presentado hoy a sus candidatos al Congreso y al Senado, con Ana Alós y Melania Mur como cabezas de lista. Un acto que ha contado con la participación del presidente aragonés Jorge Azcón, que ha aprovechado su intervención para exigir al ministro de Transportes Oscar Puente Puente que pida perdón y explique con informes por qué plantea cerrar la alta velocidad entre Calatayud y Madrid. En un carta al Ministro ha reclamado que el Gobierno haga públicos los informes técnicos que avalan esta posibilidad y que aclare de una vez qué está pasando con la red ferroviaria española. Para Azcón lo prioritario es la seguridad y ha insistido en que lo que necesita los españoles en estos momentos son explicaciones y un Gobierno que asuma sus responsabilidades.

Durante su intervención Azcón ha recordado a las víctimas del trágico accidente de trenes de Urda y especialmente a la exministra Fátima Báñez, ha agradecido a los candidatos y a las candidatas que hayan dado un paso al frente y ha subrayado que son "perfiles contrastados de hombres y mujeres con experiencia, que acreditan solvencia y que sean reconocibles por todos los oscenses". El presidente aragonés ha destacado la capacidad de gestión de la cabeza de lista al Congreso, Ana Alós. Para Azcón, "Alós, con su consolidada trayectoria, es la mejor candidata para la provincia y es la voz que el Alto Aragón necesita en el Congreso".

Azcón ha incidido en que en la provincia de Huesca hay numerosos ejemplos de mala gestión del Gobierno de España como la variante de Sabiñánigo que lleva más de diez meses paralizada y acumula años de retrasos "por culpa de un Gobierno incompetente" incapaz de solucionar una obra de la que solo queda un 2 % y que ocasiona graves perjuicios a trabajadores, transportistas y turistas. Ha apuntado asimismo a otros servicios públicos e infraestructuras que no están funcionando como la demora como el embalse de Almudévar, con la obra ya finalizada pero que no se ha puesto en servicio por la falta de la conexión eléctrica.

Por su parte Alós ha agradecido que el partido haya vuelto a confiar en ella y en Melania Mur para encabezar las candidaturas. Alós ha asegurado que estas no son unas elecciones más porque el próximo 29 de noviembre no solo está en juego la economía, sino también los derechos y valores democráticos que España ha construido durante los últimos cincuenta años.

Alós ha defendido que España necesita volver a tener un Gobierno que gobierne y que sepa gestionar. Ha recordado que los accidentes ferroviarios y los problemas en los servicios públicos han puesto de manifiesto las consecuencias de la falta de gestión. Una situación que, según ha señalado, también conocen bien los altoaragoneses, con ejemplos como la paralización durante meses de la variante de Sabiñánigo y otras infraestructuras.

Por su parte, el presidente provincial del PP, Isaac Claver, ha reivindicado la fortaleza de las candidaturas. Ha destacado que Huesca cuenta con el mejor equipo para participar en la reconstrucción de España y conseguir que el país vuelva a funcionar.