Las principales tasas municipales se congelarán en 2027

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado este lunes las ordenanzas fiscales para 2027. El PSOE había pedido la retirada de la propuesta del equipo de gobierno del PP por un defecto de forma en la votación de la comisión de Hacienda. Pero finalmente los populares la han vuelto a incorporar al orden del día del pleno mediante una propuesta de alcaldía por urgencia con el aval de secretaría. En la votación se ha producido un empate técnico con doce votos a favor del PP, doce votos en contra del PSOE y Vox y la abstención del concejal no adscrito, de modo que finalmente la propuesta de ordenanzas ha salido adelante con el voto de calidad de la alcaldesa Lorena Orduna. Ricardo Oliván, concejal de Hacienda justificaba la urgencia de aprobar ahora las ordenanzas para que puedan entrar en vigor el 1 de enero

La propuesta de ordenanzas aprobada supone la congelación de las principales figuras tributarias. Además, se han introducido mejoras técnicas en varias de las ordenanzas. En la tasa por expedición de documentos a instancia de parte, se han actualizado los derechos de examen, cuya cuantía llevaba varios ejercicios sin modificarse. Entre las modificaciones más significativas, la ordenanza número 20, reguladora de la tasa por estacionamiento de vehículos de rotación en las vías públicas (zona azul), permite prorratear por trimestres la tasa de estacionamiento de residentes, según el momento del año en que se presente la solicitud.

Con un criterio similar, la ordenanza número 22, sobre la instalación de mesas, sillas y veladores, prevé el prorrateo trimestral de la tasa cuando el hostelero no pueda disponer de todo el espacio autorizado por causas ajenas a su voluntad. Por último, la tasa por utilización de instalaciones deportivas municipales se ha incrementado un 3 %, por debajo del IPC, que venía siendo el criterio habitual. Además, se han reorganizado algunas tarifas para mejorar su gestión.

El pleno también ha aprobado definitivamente la modificación número 1 del Plan Especial de Ordenación e Infraestructuras del Centro Manuel Artero (API 19-01), con los votos a favor del PP, PSOE y el concejal no adscrito, y la abstención de Vox. La modificación, promovida por la Fundación Valentia Huesca, incorpora el uso de cocina industrial entre los usos compatibles del centro, con el fin de posibilitar la instalación de una cocina de estas características en sus instalaciones.

Asimismo, se ha aprobado inicialmente la modificación del Reglamento regulador de la Relación, Provisión, Valoración y Retribución de los Puestos de Trabajo del Ayuntamiento de Huesca, con los votos a favor del PP y el concejal no adscrito, y las abstenciones del PSOE y Vox. La modificación, negociada previamente con los representantes de los trabajadores, contempla la supresión de varios artículos y disposiciones relacionados con la valoración de los puestos de trabajo, así como la actualización de otros preceptos relativos a la clasificación profesional, los niveles de los puestos, sus retribuciones y la composición y funcionamiento de las comisiones de valoración.

También se ha aprobado por unanimidad el Reglamento de Uso del Espacio de Arte Joven del Ayuntamiento de Huesca.

En cuanto a las propuestas de resolución, ha salido adelante una iniciativa presentada por Vox, con los votos a favor de este grupo y del PP, el voto en contra del PSOE y del concejal no adscrito, que plantea instar al Gobierno de España a modificar su política migratoria y adoptar medidas relacionadas con el acceso a los servicios públicos, especialmente en materia de educación y sanidad.

La unanimidad se ha alcanzado en la propuesta de Vox para la elaboración e implantación, en un plazo máximo de seis meses, del Plan «Huesca Fácil» de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas Burocráticas. La iniciativa tiene como objetivo agilizar los trámites municipales, reducir la documentación exigida y acortar los tiempos de resolución de los expedientes, manteniendo las garantías legales. Entre las medidas previstas figuran la revisión inicial de al menos veinte procedimientos municipales, especialmente los relacionados con actividades económicas, comercio, urbanismo, obras y vivienda; evitar que los ciudadanos tengan que presentar documentos que ya obren en poder de las administraciones o puedan obtenerse legalmente de ellas; y crear un Indicador Municipal de Tramitación accesible a través del Portal de Transparencia, siempre que los sistemas de información disponibles lo permitan. La propuesta también contempla recoger aportaciones de empleados municipales, profesionales, empresas y ciudadanos, así como dar cuenta al pleno de los resultados del plan transcurrido un año desde su puesta en marcha.

También contaba con el respaldo unánime de la corporación una propuesta del PP sobre el comportamiento ético e institucional de sus miembros. El acuerdo establece la necesidad de mantener una conducta acorde con la responsabilidad del cargo y el respeto que merecen la ciudadanía, el resto de concejales, los trabajadores municipales y la propia institución. Asimismo, contempla estudiar, junto con los servicios jurídicos, mecanismos para evitar o corregir comportamientos inadecuados y exige el compromiso tanto de los miembros de la Corporación como del personal eventual con unas normas de comportamiento basadas en la ética, el respeto mutuo y la responsabilidad.

Otra propuesta del PP que ha obtenido el apoyo de todos los grupos ha sido la relativa a la plantilla de la Policía Nacional destinada en Huesca. La iniciativa solicita al Gobierno de España un incremento estable de efectivos, atendiendo especialmente a la necesidad planteada por la Comisaría Provincial de incorporar 32 nuevos agentes. Asimismo, reconoce la labor y el compromiso de la Policía Nacional con la seguridad de la ciudadanía y contempla trasladar el acuerdo al Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía, la Delegación del Gobierno en Aragón y la Subdelegación del Gobierno en Huesca para solicitar la adopción de las medidas necesarias.

Por último, se ha aprobado igualmente por unanimidad una propuesta de resolución del PSOE para dar cumplimiento al acuerdo plenario del 31 de marzo de 2025 relativo al local de la Asociación del Barrio de San Lorenzo. La iniciativa plantea, ante el incumplimiento de los plazos previstos, estudiar las modificaciones necesarias para acometer las obras y que conste el compromiso presupuestario correspondiente en el ejercicio 2026.