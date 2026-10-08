Polémica por la solicitud de un minuto de silencio para Maricarmen

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Los portavoces de Chunta, Jorge Pueyo, y del PSOE. Pilar Alegría, han destinado un minuto de su tiempo de intervención para recordar a Maricarmen. La presidenta de las Cortes, María Navarro, ha explicado que la Junta de Portavoces ha vetado ese minuto de silencio para que no se utilice políticamente la figura de Maricarmen. Finalmente, ha propuesto un propuesto honrar a todas las víctimas que sufren problemas sociales, aunque no había sido consensuado.

El presidente Azcón ha trasmitido sus condolencias a la familia y allegados de Maricarmen, pero cree que la izquierda está utilizando su figura por rédito político porque consideran que les beneficia políticamente.

Política vivienda

Los problemas de la vivienda han centrado hoy el desarrollo del pleno de las Cortes. En una comparecencia ante el parlamento, el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, ha avanzado que los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027 incluirán 52 millones de euros de inversión para construir pisos. Además, ha criticado los decretos- ley, que impulsa el Gobierno de España, porque considera que esa norma reducirá la oferta y provocarán un colapso en el mercado inmobiliario.

El presidente Azcón ha insistido en que la única respuesta es construir pisos. Asegura que somos la primera Comunidad Autónoma en el impulso de vivienda pública y la tercera en protección oficial. En 2027, estarán listos más de 1.000 pisos impulsados por el Gobierno aragonés y en los próximos años habrán concluido las obras de 7.000 viviendas. Azcón insiste en que hay que entender este problema desde distintos prismas.

Los partidos políticos de la oposición han insistido en que las competencias de vivienda están trasferidas a las Comunidades Autónomas. El portavoz de Chunta, Jorge Pueyo, y la del PSOE, Pilar Alegría, piden a Azcón que asuma sus responsabilidades. Desde los grupos que apoyan al gobierno, PP y VOX insisten en que los Gobiernos de izquierdas en Aragón, apenas impulsaron la construcción de vivienda pública.