Los promotores piden una Ley de la Vivienda que tenga en cuenta al sector

El futuro Real Decreto de Vivienda acordado por el Consejo de ministros y que ahora necesitará la aprobación parlamentaria es el debate de la semana. Un real decreto que complementa la Ley de la Vivienda aprobada en 2023 que ya contemplaba medidas para regular el mercado de alquiler y establecía medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible. Juan Carlos Bandrés, presidente de la Asociación de Constructores Promotores de Zaragoza, explica que la Ley no ha tenido, en este tiempo, un impacto importante.

Bandrés explica que se está politizando el enfoque de cómo se entiende la vivienda, “se nos está olvidando algo muy importante como es la ubicación del sector. El sector está en un momento pendiente de reconstruirse o de construirse realmente tras la crisis de 2008”, asegura el presidente de los promotores. Asegura que el foco se está poniendo en la defensa del consumidor y en el incremento de los costes, pero “algún día tendremos que poner también el foco en donde está verdaderamente el problema y busquemos una solución para que el sector definitivamente pueda hacer frente a esa demanda que existe”.

La demanda de vivienda existe, “no somos capaces de dar respuesta”, asegura Bandrés, quien añade que “estamos en un momento histórico y no se tiene en cuenta al sector de la construcción. Se piensa que estamos en el siglo XX y estamos en el XXI, con una situación social diferente”. Se está produciendo un encarecimiento constante que hace que “el sector no tenga una motivación para poder realizar nada porque los márgenes comerciales son muy pequeños y el precio es muy alto. Nosotros tampoco nos sentimos satisfechos de que el precio de la vivienda esté subiendo”.

Para el presidente de la Asociación de Constructores Promotores de Zaragoza, se debería establecer un diálogo entre la administración y el sector para “afrontar una transformación en un sector verdaderamente industrial para que la gente entienda que ya no somos aquel sector cíclico especulador”.