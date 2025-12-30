El precio de la vivienda en Aragón se incrementa en más de un 11%

LEER MÁS Nuevos planes de vivienda en Aragón para favorecer alquileres asequibles para jóvenes y trabajadores

El déficit de oferta y el encarecimiento de la vivienda por encima de la inflación están provocando que los compradores hayan aumentado también la tasa de esfuerzo de compra que a nivel nacional está en el 34,5% de la renta disponible. En este aspecto, Susana de la Riva, responsable de comunicación de Tinsa explica que Zaragoza es, de las seis grandes capitales, una excepción. Esto se debe a que la tasa de esfuerzo para adquirir una vivienda es del 30%, lo que la convierte en una ciudad en la que, de momento, la vivienda es asequible.

El precio de la vivienda de segunda mano se ha incrementado más que la obra nueva, si en el primer caso la subida es de un 11% de media, los nuevos edificios cuestan algo más del 9%. Según explica Susana de la Riva, hay un mayor mercado de vivienda de segunda mano por lo que el nivel de rotación es más intenso y en este caso interviene también el mercado de inversión y diversas dinámicas que impulsan el precio.

El crecimiento de precio se produce también en las grandes capitales y en ubicaciones turísticas donde hay más inversores y capital extranjero. La provincia de Teruel, es una de las que ha registrado un mayor crecimiento, por encima del 4 % trimestral. Mientras que Zaragoza registra variaciones interanuales entre 16,4% y 2,5. Y dentro de la ciudad, se ha incrementado el precio, por encima del 10%, en los barrios de Las Fuentes, Delicias, Centro, Casco Antiguo y Torrero–La Paz.

Los mayores valores unitarios, por encima de 2.000 €/m2, se sitúan en Centro y Universidad. En el extremo opuesto, los valores medios más reducidos, por debajo de 1.500 €/m2, se ubican en Barrios Rurales Oeste y Barrios Rurales Norte. Descontando el efecto de la inflación, los precios en todos los distritos se encuentran por debajo de los máximos alcanzados en 2007.