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Las empresas chinas convierten a Aragón en foco de inversión

La llegada a Aragón de grandes empresas chinas como CATL, CAIP o Duoli Technology, compañías auxiliares de Leapmotor y del sector de la automoción, va a suponer que ingenieros y trabajadores chinos lleguen también a Aragón. Zaragoza capital y zonas de la Ribera Alta del Ebro, próximas a la ubicación de estas empresas, están recibiendo ya a algunos de estos trabajadores.

Lourdes Funes

Zaragoza |

Servicios y vivienda son dos grandes condicionantes para que los trabajadores chinos que están llegando a Aragón establezcan su residencia durante el tiempo en el que estén trabajando en la comunidad aragonesa. En esta labor está inmersa la inmobiliaria especializada en la comunidad china Urbex Inmobiliaria, que trabaja con estas empresas para conseguir soluciones habitacionales. Yaxi Ye explica que “está siendo complicado en primer lugar encontrar propietarios que acepten alquilar de forma temporal y luego el organizar a tanta gente que viene en tan corto plazo de tiempo”.

En un primer momento, el 90% de la demanda de vivienda está centrada en Zaragoza capital por el tema de servicios, supermercados y farmacias, pero próximamente, la búsqueda de vivienda se extenderá a las poblaciones en las que se van a ubicar las empresas y a sus alrededores. “Ahora están llegando perfiles centrados en ingenieros y arquitectos técnicos y en una segunda fase llegarán los trabajadores”. Las únicas condiciones para las viviendas en alquiler es que estén amuebladas, que tengan ascensor y mucha luz natural.

Una de las últimas acciones ha consistido, como explica Yaxi Ye, en la adquisición y reforma, por parte de un grupo inversor, de un edificio en el barrio zaragozano de La Almozara con el objetivo de alquilar las viviendas a los trabajadores chinos que vayan llegando, pero “se va a ir viendo cómo evoluciona la demanda que pueda haber”, explica Yaxi Ye, quien añade que “hasta ahora, Aragón no ha estado en el mapa nacional para la comunidad china, pero ahora con la llegada de empresas chinas tan grandes y potentes, la comunidad china residente en España se ha fijado ya en la comunidad aragonesa como un posible destino de inversión”.

Veremos cómo va a haber más demanda de inversión de sociedades patrimoniales chinas para seguir invirtiendo, comprando o alquilando, el mercado inmobiliario para nuestra comunidad va a estar movido aquí en Aragón”, asegura la agente inmobiliaria.

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