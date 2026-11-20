LEER MÁS Esto es lo que puedes alegar para no estar en mesa electoral

El presidente del PP aragonés, Jorge Azcón, cree que Nuñéz Feijóo ganó el debate y por la mayor diferencia en la historia de los cara a cara. Cree que se vio a un Sánchez noqueado y sin ganas, frente a un Núñez Feijóo con las ideas claras y que explicó sus propuestas para la reconstrucción del país.

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, cree que el debate reflejó un modelo sensato y de buena política de Sánchez, frente a las mentiras y la mala educación del Partido Popular.

Mientras tanto, continúa la campaña. La candidata del Partido Popular al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar, ha apostado por una inmigración ordenada. Dívar ha señalado que el Gobierno de España ha utilizado a estas personas como arma electoral con la regulación masiva de extranjeros. Aseguran que lucharán contra las mafias que trafican con personas y apuesta por la integración de los inmigrantes.

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Zaragoza, Fernando Beltrán, achaca el deterioro de la atención sanitaria a la mala gestión de las Comunidades Autónomas. Recuerda que el Ministerio ha aportado 127 millones de euros a Aragón.

La candidata de Chunta- Frente Amplio al Congreso por Zaragoza, Marina Rodríguez, apuesta por mejorar las prestaciones por desempleo, combatir la precariedad y facilitar el equilibrio entre el tiempo de trabajo y de vida. Así, plantea un incremento del Salario Mínimo Interprofesional y de la reducción de la jornada laboral a las 32 horas.

El candidato de Teruel Existe al Congreso, Tomás Guitarte, se compromete a reclamar semanalmente en Madrid la construcción de la A-40 entre Cuenca y Teruel, un proyecto que, según denuncia, PP y PSOE llevan tres décadas prometiendo sin ejecutarlo.