El paro en Aragón sube en 1.141 personas en enero

El paro ha subido en 1.141 personas en enero en Aragón en comparación con el mes anterior, un 2,4%, siguiendo la tendencia habitual. Son 49.595 desempleados apuntados en las oficinas de empleo, la cifra más baja en un mes de enero desde 2008. En comparación anual, baja en 3.133 parados, un 5,9% menos.

Por sectores bajó en industria (-0,62%) y construcción (-1,03%) y se incrementó en servicios (+3,38%) y agricultura (+2,34%). Por provincias, destaca el buen comportamiento de Teruel, que cae un 10% en comparación interanual (448 personas menos), y de Huesca, que desciende un 7,5% (536 personas menos).

El director general de Política Económica, Javier Martínez, destaca que “nunca se ha registrado tanta gente trabajando en Aragón en un mes de enero”. Los afiliados a la seguridad social ascienden a 626.823 personas, que descienden mensualmente, pero en comparativa con la serie histórica, crecen hasta un 58%.

En base a este comportamiento, se espera bajar próximamente el umbral de los 45.000 parados registrados, aunque se deben afrontar varios retos para seguir en esa senda de descenso continuado.

“El desafío al que nos enfrentamos es que todas las empresas que quieran crecer encuentren los trabajadores que necesitan en Aragón y las que quieran trabajar aquí, tengan oportunidades reales. Hay que orientar, formar y acompañar. Un mercado laboral fuerte no solo crea puestos de trabajo, sino que conecta talento y oportunidades”, ha señalado.