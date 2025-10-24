El paro sube 7.300 personas en el tercer trimestre en Aragón

El paro subió en 7.300 personas en Aragón durante el tercer trimestre hasta los 58.900 desempleados, según la Encuesta de Población Activa que publica el Instituto Nacional de Estadística. Es un 14,1% más que el trimestre anterior y la tasa de paro se sitúa en 8,54%. En este tercer trimestre se crearon 6.700 puestos de trabajo, llevando el total de ocupados a 630.500 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde 2008.

El director general de política económica, Javier Martínez, asegura que a pesar de esta subida en el paro en Aragón hay 689.400 personas en edad de trabajar, el mayor dato de la serie histórica. Son 12.000 más que en 2024. Garantiza que el mercado laboral aragonés “está pudiendo absorber toda esta demanda”, ya que solo hay 200 (+0,3%) personas más en paro que hace un año teniendo en cuenta el crecimiento en población activa.

Desde CEOE Aragón, su director general, Jesús Arnau, destaca el hecho “positivo” de alcanzar un récord histórico de población activa en nuestra comunidad y asegura que, a pesar del incremento trimestral, los datos reflejan que el mercado laboral “muestra capacidad de generación de empleo y se presentan además nuevas oportunidades con la llegada de proyectos de inversión”.

Una línea en la que también se ha pronunciado CCOO Aragón, aunque consideran que el Gobierno de Aragón “debe reformar las políticas activas de empleo e incrementar los recursos económicos y humanos del INAEM”, para conseguir una orientación laboral personalizada y mejorar la empleabilidad de las personas en desempleo.