Orés se convierte en la capital mundial de la magia con Orés Mágico

Este año se cumplen 15 ediciones de Orés Mágico, un festival de magia que ha colocado a la pequeña localidad de las Cinco Villas en el mapa de las actividades culturales y de los ilusionistas. Todo el municipio se convierte en un gran escenario en el que, durante una jornada (este año será el 6 de junio), los magos realizan magia de cerca, magia con humor e ilusionismo en sus calles y plazas. Un evento que no sería posible sin los vecinos de Orés que se convierten en voluntarios, además de disfrutar de las actuaciones.

El presidente de la comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, explica que el papel que juega el Ayuntamiento y las asociaciones de Orés es esencial y que cuentan con el “apoyo de las administraciones para poder financiarlo en la medida en la que se puede. Estas actividades suponen una forma de mantener a nuestros pueblos vivos, por lo que hay que estar”. De hecho, este festival de magia ha supuesto una fórmula para que Orés sea conocido y acudan visitantes durante el año. “Si no hacemos actividades para los vecinos y para quienes nos visitan en nuestros pueblos, si no acercamos la cultura, los pequeños municipios se morirían poco a poco”, asegura Santos Navarro.

Este año, el XV Orés Mágico cuenta con una novedad, tanto para la comida popular como para la gala y para las actuaciones en las que se requiere ticket, sólo se podrá comprar en el pueblo. “Otros años se podía adquirir por Internet, pero este año, se centraliza todo en las carpas que se van a colocar en la plaza del pueblo. Y tranquilos que seguro habrá para todos”, añade el presidente de la comarca de las Cinco Villas.

Programación

La programación comenzará a las 11:30 en la plaza de Orés con el acto inaugural y a partir de ahí se sucederán las actuaciones durante toda la jornada y contará con reconocidos magos como Gerardo Martínez, Miki García, Andy González, Jammes Garibo, Javi Martín y José Garibo.