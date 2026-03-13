Fernando II de Aragón vuelve a nacer en Sos del Rey Católico

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Sos del Rey Católico celebra sus jornadas medievales “El Nacimiento de un Rey” en memoria de Fernando II de Aragón. Este viaje a finales del siglo XV se lleva a cabo a través de la recreación de la vida diaria en la edad media y la teatralización de la llegada de la Reina y el nacimiento del Rey, un 10 de marzo de 1452. Se trata de una Fiesta declarada de Interés Turístico de Aragón desde 2015 y que, como indica su alcaldesa, Mª José Navarro, “cada año consigue atraer a más visitantes a la localidad cincovillesa”.

Todos los vecinos de Sos del Rey el Católico son parte muy activa de la celebración, vistiendo durante la recreación los trajes típicos de la Edad Media, colaborando así mismo a través de las asociaciones locales en la organización de los actos conmemorativos junto a instituciones y administraciones públicas.

Programa de actos del fin de semana

Los actos de este fin de semana comienzan ya el viernes 13 a las 19.30 con la representación teatralizada del “Anuncio de la llegada de la Reina”, que escenifica en la Lonja medieval. A las 20.30 y posteriormente tapas medievales en los bares de la villa.

El sábado 14, a las 11.00 apertura del mercado medieval y del campamento medieval; media hora después, taller del tiro al arco y taller infantil de escudos y espadas y a las 12.00, danzas medievales y duelo de caballeros en la plaza de la Villa.

A las 13.00 se simulará en la plaza de la Villa un duelo de caballeros, que pondrá fin a los actos de la mañana. Por la tarde, a las 17.00, Exhibición Vestir al caballero (Plaza de la Villa); a las 17.30, danzas medievales (Plaza de la Villa); a las 18.30 tendrá lugar uno de los actos principales: la representación teatralizada La llegada de la Reina y El nacimiento de un Rey (Portal de la Reina, plaza de la Villa y Palacio de Sada).

Los últimos actos del sábado será el “caldico” que podrá degustarse a partir de las 19.30 en el bar El Leñador “para celebrar el nacimiento de don Fernando” y a las 20.00, exhibición de artillería (Plaza de la Villa) y tapas medievales.

Los actos del domingo 15 de marzo se concentran por la mañana: a las 11.00, apertura del mercado medieval y a esa misma hora en el frontón , migas populares y solidarias y Ronda de soldados. A las 11.30, se desarrollarán danzas medievales en la plaza de la Villa, que darán paso a la representación teatralizada Las Alcahuetas y danzas medievales.

A las 13.00, desfile de Infanzones. Llegada de los Reyes e imposición de los Títulos de Infanzonía (Portal de Zaragoza, Calle Fernando el Católico y Plaza de la Villa). Al desfile le sucederá una exhibición Combates en honor al rey y tapas medievales. Ya por la tarde, a las 16.30, taller de iniciación a la esgrima en esa misma plaza.

El Ayuntamiento de Sos del Rey Católico organiza esta conmemoración y se lleva a cabo gracias a la colaboración de numerosos colectivos y entidades de diferente índole y ámbito.