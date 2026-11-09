Orduna: "me parece demagógico ir en contra de los centros de datos y usar las redes sociales"

Lorena Orduna ha defendido este lunes en Onda Cero Huesca el desarrollo económico y social de las zonas donde se ubican centros de datos como pudieron comprobar in situ cuando conocieron el interés de AWS por Aragón. Según la alcaldesa de Huesca, regiones como Irlanda han constatado ese crecimiento que se espera también en el entorno de la ciudad. Así lo ha señalado en una entrevista en Más de Uno Huesca donde ha calificado de "demagógico" salir a la calle en contra de estos proyectos al tiempo que se utilizan teléfonos móviles, redes sociales o ChatGPT.

Repasando otros asuntos, la alcaldesa ha explicado que las zanjas que estos días se desarrollan en la plaza de Navarra y alrededores están sirviendo para renovar la línea eléctrica y evitar cortes de luz. Además, están aprovechando a realizar las catas necesarias antes de las futuras obras de reurbanización. Los restos aparecidos corresponden a antiguas acequias similares a las localizadas en la zona del Coso.

Más obras, las que comenzarán en breve en el Pasaje Abellanas y el Parque Miguel Servet donde se dará por finalizado el actual Plan director con la construcción de los viales que faltan. Orduna ha avanzado que se trabaja en otro plan director que permita intervenir en la zona del pinar viejo, los restos encontrados en el parque y aprovechar su potencial turístico. Avanzado está también el proyecto para actuar en la calle Lanuza, que esperan conocer a mediados de diciembre, y en la calle Aínsa, en ambos puntos se espera comenzar las obras el año que viene.

El centro de la ciudad acomete muchas mejoras, incluido el desarrollo del Polígono Harineras, pero también los alrededores con la adecuación del Camino de la Cruz del Palmo y Alberca de Cortés, ambas muy demandadas. A partir de ahí se irán actuando en otras zonas como Huerrios o el entorno de la ermita de Jara. En su paso por Onda Cero Huesca, la alcaldesa ha vuelto a reclamar más frecuencias en la conexión ferroviaria entre Huesca y Zaragoza. Ha insistido en que no están pidiendo grandes inversiones si no, aumentar seis conexiones al día por una infraestructura que ya está funcionando.