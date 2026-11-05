Las alcaldesas de Huesca y Zaragoza reclaman más frecuencias para el tren de proximidad

Las alcaldesas de Huesca y Zaragoza, Lorena Orduna y Natalia Chueca, junto las dos candidatas al Congreso por Zaragoza y Huesca, Rocío Dívar y Ana Alós han reclamado hoy en Huesca mayores frecuencias para la línea de proximidad que une a las dos capitales aragonesas.

Tanto Chueca como Orduna se han mostrado muy críticas con el Ministerio de Transportes y el ya ex ministro, Oscar Puente, por no haber mejorado la conexión entre Huesca y Zaragoza con más trenes. Insisten en que cuentan con el respaldo de 40 entidades oscenses y zaragozanas y que no se trata de implementar un servicio de cercanías ni de inversiones millonarias sino de incrementar las frecuencias aprovechando la línea, ayudando a afianzar el desarrollo del corredor económico y social entre ambas capitales aragonesas, tal y como ya sucede en otros corredores similares como Valladolid-Palencia o Murcia Cartagena.

La alcaldesa ha recordado que unas 19.000 personas se desplazan el día entre Zaragoza y Huesca en cerca de nueve mil viajes pero que solo el 8 % lo hace en tren que únicamente tiene seis frecuencias diarias por sentido. Y un estudio plantea que solo con aumentar tres trenes más en cada dirección se podrían atraer unos 600 nuevos viajeros al ferrocarril, lo que supondría un aumento del uso del 43 %.