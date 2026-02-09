Música y una partida de “Cluedo” para los jóvenes oscenses en Carnaval

El Ayuntamiento de Huesca ha organizado con motivo de Carnaval, una programación especial para los jóvenes que combina música en directo, experiencias lúdicas y el uso responsable del espacio público. Las actividades se desarrollarán el sábado 14 de febrero en dos enclaves diferentes y concluirán a las doce de la noche.

La primera propuesta comenzará a las 20’30 horas en el Espacio Z51, con una partida de “Cluedo” en vivo, una propuesta dinámica e interactiva que invita a los jóvenes participantes a resolver un misterio de forma colectiva. La actividad incluirá cena de bocadillo y la actuación de un DJ, y requerirá inscripción previa, dado que el aforo es limitado. La inscripción puede hacerse a través de la web del Ayuntamiento y de las redes sociales municipales. A partir de las 22’30 horas, la segunda actividad del carnaval tendrá lugar en la plaza López Allué con la actuación musical en directo del grupo Narel Music.

Estas actividades están subvencionadas por el Ministerio de Sanidad, dentro del Plan Nacional sobre Drogas, y por el Gobierno de Aragón, y se enmarcan en la apuesta municipal por promover un ocio saludable y responsable. En esta edición, ninguna de las actividades contará con barras de dispensación de bebidas. Asimismo, con motivo de la actividad en la plaza López Allué, se reforzará el trabajo que se realiza durante todo el año en los establecimientos hosteleros de la zona, en el marco de los programas municipales “Yo no facilito alcohol a menores” y “Dispensación responsable de alcohol”, con el objetivo de garantizar un entorno seguro y adecuado para todos los públicos.

El Ayuntamiento de Huesca anima a la juventud oscense a participar, disfrazarse y sumarse a esta celebración, que apuesta por un Carnaval responsable y pensado para disfrutar de la ciudad desde el respeto y la convivencia.