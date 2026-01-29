“Carnaval alza el vuelo” gana el concurso de carteles de Carnaval en Huesca

LEER MÁS Convocado el concurso del cartel anunciador del Carnaval 2026 en Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha dado a conocer los carteles ganadores del Concurso de Carteles de Carnaval 2026, tanto en la modalidad adulta como en la infantil, tras la deliberación del jurado, que ha acordado por unanimidad la concesión de los premios conforme a lo establecido en las bases del certamen.

En la modalidad adulta, el jurado ha otorgado el primer premio, dotado con 600 euros y diploma, a Diego Pardina Muriel por su obra presentada bajo el lema “Carnaval alza el vuelo”, que será la imagen oficial del Carnaval de Huesca 2026. Asimismo, se han concedido dos accésits a Héctor Pisa Tramulla, por la obra “A colicas” y a Claudia Leal Casas, por la obra “Las pajaritas se van de carnaval”.

En la modalidad infantil, el jurado también ha fallado por unanimidad los siguientes premios, destinados a la adquisición de material didáctico y artístico. El primer premio, dotado con 100 euros, ha correspondido a Esteban Escar Maldonado, por la obra “Alabin bon ban, el Carnaval de Huesca ya va a empezar”. El segundo premio, dotado con 75 euros, para el equipo formado por Isabel Pons y Elena Díaz, con el cartel “En Carnaval las burbujas vuelan por la ciudad”. Y el tercer premio, dotado con 50 euros, para Laia Ramos Ortiz e Ixeia Sánchez Gracia, por la obra “El mejor Carnaval, en Huesca”.

La entrega de premios y la inauguración de la exposición con todos los carteles presentados al concurso, en ambas modalidades, tendrá lugar el lunes 2 de febrero, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. La muestra podrá visitarse hasta el 15 de febrero, ofreciendo a la ciudadanía la oportunidad de conocer de cerca la creatividad y el talento que darán imagen al Carnaval oscense de 2026.