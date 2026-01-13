Convocado el concurso del cartel anunciador del Carnaval 2026 en Huesca

El área de fiestas del Ayuntamiento de Huesca ha convocado el concurso para elegir el cartel anunciador del Carnaval 2026, una cita dirigida a creadores que deseen presentar propuestas originales e inéditas para anunciar esta celebración, que tendrá lugar del 12 al 14 de febrero.

Las bases establecen que podrán participar tanto personas a título individual como colectivos, con la posibilidad de presentar más de una obra, siempre que sean originales, inéditas y no hayan sido creadas íntegra o exclusivamente mediante inteligencia artificial. Los carteles deberán tener unas dimensiones de 70 centímetros de alto por 50 de ancho y presentarse montados sobre soporte rígido, excluido el cristal. En el diseño deberá figurar de forma legible el texto “Carnaval 2026. Huesca, 12 - 14 febrero”, y las propuestas deberán reflejar el espíritu festivo del Carnaval, poniendo el acento en la participación, la accesibilidad universal, la igualdad, las buenas prácticas y el consumo responsable.

El plazo de presentación de los originales permanecerá abierto hasta el 25 de enero de 2026, a las 21:00 horas, y los trabajos deberán entregarse en el Área de Fiestas del Ayuntamiento de Huesca, ubicada en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner, dentro del horario de apertura del centro. También se contempla el envío por correo, de acuerdo con el procedimiento recogido en las bases.

El jurado, cuya composición se detalla en la convocatoria, seleccionará el cartel ganador, que será la imagen oficial del Carnaval 2026. El autor o autora de la obra premiada recibirá un premio único de 600 euros. Asimismo, el jurado podrá conceder hasta tres accésit, con carácter honorífico.