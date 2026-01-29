Varias Amypas de Huesca se quejan del poco tiempo para preparar las carrozas de Carnaval

Las asociaciones de padres y familias de los colegios públicos Juan XXIII, El Parque, Pío XII, Alcoraz, Sancho Ramírez y Pirineos-Pyrenees en Huesca han remitido un escrito al Ayuntamiento mostrando su malestar y disconformidad ante la falta de previsión y planificación en la organización del Carnaval de este año. Y es que el 26 de enero se hizo público el plazo de inscripción para participar en la Cabalgata y solicitar carroza o plataforma, estableciéndose como fecha límite el próximo día 2. A partir de ahí apenas tendrán 12 días para diseñar y construir las mismas. Plazo claramente insuficiente según las asociaciones.

No es la primera vez que las amypas alzan la voz por Carnaval, ya el año pasado mostraron su malestar al quedar varios premios desiertos. También le hicieron llegar una batería de propuestas para mejorar la fiesta pero en ningún caso han tenido respuesta. Y es que recuerdan que, junto a otras asociaciones y colectivos, son una parte fundamental de la Cabalgata, centenares de personas que invierten su tiempo y dinero de forma altruista para que los más pequeños disfruten de la fiesta y dar color al desfile.

Ponen por encima de todo a los niños y por eso volverán a salir el próximo día 14. Eso sí, esperan y confían en que el Ayuntamiento les escuche.