Merlin Properties invertirá 1.225 millones en un centro de datos en Botorrita

La compañía española Merlin Properties impulsará un centro de datos en la localidad zaragozana de Botorrita con una inversión de 1.225 millones de euros, que ya ha obtenido la declaración de Interés Autonómico. Se instalará un único edificio en una superficie de 29 hectáreas y está previsto que las obras comiencen el próximo verano para estar completamente equipado en 2029.

Durante la fase de construcción se crearán 5.000 empleos y cuando esté operativo 520 puestos. Además, se ha incluido una cláusula para fomentar el empleo local. Se trata de una infraestructura con un 95,2% de autoconsumo renovable y no tiene consumo de agua gracias a su sistema de refrigeración modular con circuito cerrado.

El CEO de la empresa, Ismael Clemente, explica que es un proyecto único en el mundo que pondrá a Aragón como referente en esta nueva forma de construir centros de datos. Merlin releva el complejo Búfalo que impulso Forestalia, tras meses de negociaciones para adquirir gran parte de la infraestructura antes de que estallaran los casos de corrupción. Eso sí, Forestalia seguirá encargado de los recursos renovables.

UNA SEGUNDA FASE QUE DEPENDERÁ DEL ACCESO A LA ENERGÍA

Este nuevo proyecto de centro de datos impulsado por Merlin podría tener una segunda fase, lo que supondría duplicar las cifras con 32,8 hectáreas más. Dependerá de la posibilidad del acceso a más energía hasta obtener otros 240 megavatios, adicionales a los 227,4 que ya tiene concedidos.

En este sentido, el presidente, Jorge Azcón, lamenta el retraso del Ministerio de Transición Ecológica en este tipo de concesiones y lo achaca a los casos de corrupción que arrastra, como el del caso Forestalia.