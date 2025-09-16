Aragón presenta alegaciones a la ley de los centros de datos

La vicepresidenta autonómica, Mar Vaquero, señala que esta actividad tecnológica es compatible con la sostenibilidad, la eficiencia y la competitividad. Cree que el Gobierno de España plantea una norma restrictiva y recuerda que las inversiones previstas en centro de datos en Aragón superan los 48.000 millones de euros.

Cluster energía

La Inteligencia Artificial va a ser una herramienta básica para el sector energético. Su utilización permitirá optimizar la producción, reduciendo costes, o anticipar la demanda para mejorar la planificación de la red eléctrica. Además, esa tecnología ya está ayudando a algunas industrias a reducir su consumo energético entre un 10 y un 60%.

Así se ha puesto de relieve en una jornada organizada por el Clúster de la Energía en colaboración con el Centro Tecnológico CIRCE. Su director general, Andrés Llombart, explica que, entre otras ventajas, la IA dará mayor estabilidad al sistema energético, reduciendo así el riesgo de apagones.

Para el desarrollo de la IA serán esenciales los centros de datos de Aragón. El sector está muy pendiente de que Red Eléctrica resuelva los concursos y adjudique a nuestro territorio la energía suficiente para desarrollar todos los proyectos anunciados.

En esa jornada, el responsable de relaciones institucionales de Amazon Web Services para España y Portugal, David Blázquez, ha explicado que ya tienen garantizada parte de la energía necesaria para la ampliación de sus centros de Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro. Pero confía en que el Ministerio sea sensible a las necesidades de nuestro territorio.