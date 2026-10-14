Manacor abrirá el 7 de noviembre las Fiestas de San Martín en el Palacio de Congresos

El barrio de Santo Domingo y San Martín en la capital oscense ultima los preparativos de sus fiestas que tendrán lugar del 7 y 15 de noviembre. Ocho días en los que ofrecerán a toda la ciudad más de 50 actos para todas las edades. Una de las novedades de este año es la vuelta de las verbenas al Palacio de Congresos que acogerá, como viene siendo habitual, al grupo Manacor el primer sábado día 7 de noviembre, mientras que el sábado 14 se celebrará la IV edición de un festival “Vibra San Martín” con la participación este año de Radices, Mallazo y GilaHz.

Los actos empezarán el sábado 7 con el cohete anunciador, este año desde “las rampas” del parque San Martín, lanzado por los míticos cabezudos “El Payaso” y “la Abueleta”, y la posterior fiesta infantil. Ese mismo día, tendrá lugar la presentación de los Mainates y Mairalesas en el Palacio de Congresos. Y por la noche, antes del esperado concierto de la orquesta Manacor, tendrá lugar la tradicional Cena Popular en cuyo transcurso se sortearán diferentes regalos cedidos por varios comercios del barrio.

Un año más, se seguirá contando con el VI Memorial Carlos Luna “Luna Lunera Sanmartinera”, el domingo 8 de noviembre por la tarde con la actuación de “El mal de Sambito”. El resto de la semana estará cargado de actos para todas las edades con reparto de migas, de patatas, chocolatadas, conferencias, actividades deportivas, salida de cabezudos, ferias, rondas, talleres o concursos, además de los tradicionales actos religiosos como la misa baturra o la ofrenda.

A lo largo de las próximas semanas los miembros de la comisión de fiestas, acompañados de mairalesas y mainates, pasarán casa por casa entre las 20 y las 22 horas con huchas de barro, para entregar el programa de fiestas a las vecinas y vecinos a cambio de sus donativos, sin los cuales, no se podría afrontar el coste de estas fiestas. Invitan a participar a todo el mundo y animan a seguir la programación día a día en la cuenta @vivasanmartin.