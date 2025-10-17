San Martín mantiene toda la programación de sus fiestas

LEER MÁS El Ayuntamiento de Huesca reconduce la situación para que puedan celebrarse las verbenas de San Martín

Tras el desencuentro de la semana pasada entre el Ayuntamiento y la comisión de fiestas del barrio de Santo Domingo y San Martín, finalmente se mantiene la programación completa de las fiestas que se celebrarán del 8 al 16 de noviembre, con los actos más tradicionales y algunas novedades.

En total, el programa cuenta con más de 50 actos para todas las edades. Este año como novedad, los que se realizaban en el Palacio de Congresos, incluida la presentación de las mairalesas y mainates y las verbenas, se llevarán a cabo en una carpa ubicada en interior de la plaza de toros. También destaca el festival “Vibra San Martin”, el V Memorial Carlos Luna “Luna Lunera Sanmartinera”, los conciertos de la Ronda de Boltaña, y de los grupos de versiones local 5 y Versión 3.0, junto con la tradicional verbena con el grupo Manacor.

A partir del miércoles 22 de octubre, los miembros de la comisión de fiestas, pasarán casa por casa entre las 20 y las 22h con sus huchas de barro a entregar el programa de fiestas. Por otro lado y, tras adaptarse a la nueva normativa, este año se volverá a colgar el cartel de “Viva San Martín” en el Coso Bajo en el cruce de las calles Lanuza y Goya anunciando a la ciudad sus fiestas.