Canceladas las verbenas de San Martín al no poder contar con el Palacio de Congresos ni con una carpa "en condiciones"

El Ayuntamiento de Huesca se enfrenta a una nueva polémica vecinal, en esta ocasión con la asociación de vecinos Juan de Lanuza del barrio de Santo Domingo que ha decidido suspender los actos más multitudinarios de sus fiestas como las verbenas o el Memorial Carlos Luna Sistac "Luna Lunera San Martinera" al no poder utilizar este año el Palacio de Congresos. También se ha cancelado la fiesta infantil y se busca ubicación para la presentación de mairalesas, la actuación de Os Mainates y la cena de hermandad.

La Comisión de Fiestas del Barrio de Santo Domingo y San Martín ha tomado esta "difícil decisión" ante la falta de un espacio que reúna las condiciones necesarias para la celebración de sus verbenas puesto que, a pesar de haber solicitado hace un año la utilización del Palacio de Congresos, el Ayuntamiento ha terminado negándoles esa posibilidad. La alternativa que les ha ofrecido es realizar esos actos de las fiestas en una carpa en la Plaza de Toros. Sin embargo, la entidad vecinal ha declinado la oferta del consistorio ya que se trata de una carpa de menor tamaño por lo que se reduce el aforo y que además no cuenta con climatización, algo fundamental en el mes de noviembre cuando se celebran las fiestas de San Martín.

El pasado 30 de septiembre en una comisión en la que estuvieron presentes las concejalas de fiestas y participación ciudadana, técnicos, policía local y bomberos, se informó a la asociación de vecinos de esta situación. "Fue entonces cuando nos enteramos de que no era la carpa climatizada y que no era ni siquiera la carpa que garantizaba el aforo de otros años", han explicado Baldesca Oliván y Alberto Inglán, presidenta de la Asociación Vecinal Juan de Lanuza y portavoz de la comisión de Fiestas del barrio respectivamente. Inglán, insiste en que resulta totalmente "inviable organizar unas fiestas en noviembre en una carpa sin climatización".

"Nos dicen que debemos utilizar la carpa para igualarnos a otros barrios, pero no es lo mismo celebrar las fiestas en marzo, mayo o junio que en noviembre", ha subrayado Inglán. Pese a las cancelaciones, esperan "unas fiestas grandes, de hermandad, respeto, cariño y amistad, con la habitual afluencia de público". La decisión es ya un hecho. Ayer mismo enviaron el programa de fiestas a la imprenta. Y es que creen que a un mes vista de las fiestas, "ya no hay tiempo de reacción". El Ayuntamiento de Huesca todavía no ha realizado declaraciones a la espera de conocer el informe de seguridad de los bomberos.

Desde Chunta Aragonesista han mostrado su solidaridad y comprensión con la difícil decisión que, aseguran, ha debido tomar la Asociación de Vecinos del Barrio de Santo Domingo y San Martín, suspendiendo todos los actos que se celebraban en el Palacio de Congresos. Sonia Alastruey, coordinadora de CHA-Huesca culpa al equipo de gobierno y la alcaldesa Lorena Orduna y lamenta que el actual equipo de gobierno municipal, tras las diversas reuniones que han tenido lugar, no ha querido plantear alternativas asumibles, por lo que consideran que “nos encontramos ante un evidente boicot de las fiestas de San Martín”.