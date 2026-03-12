Listos los proyectos para actuar en los caminos de la Cruz del Palmo y la Alberca de Cortés en Huesca

El Ayuntamiento de Huesca ha dado un nuevo paso para reparar el pavimento de los caminos de la Cruz del Palmo y Alberca de Cortés. Y es que ya dispone del proyecto técnico que define las actuaciones necesarias y ha reservado una partida de 152.400 euros en el presupuesto municipal para poder ejecutar las obras. Se trata de dos vías del término municipal que presentan un notable deterioro del firme, agravado por las lluvias registradas en los últimos meses. Sin embargo, para poder licitar los trabajos se necesita la autorización del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya que parte del trazado se encuentra en la zona de afección de la autovía A-23 y uno de los tramos del camino de Alberca de Cortés es de titularidad del Ministerio al formar parte de la misma parcela catastral que esta infraestructura estatal.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha remitido al Ministerio la correspondiente solicitud de autorización en la que pone de manifiesto el estado que presentan estos viales, así como las quejas trasladadas por vecinos de la zona debido a las dificultades de circulación que generan los baches y desperfectos existentes. Estos caminos son utilizados habitualmente para el acceso a explotaciones agrícolas, granjas y diferentes propiedades del entorno, por lo que su estado resulta relevante para garantizar la seguridad de la circulación y el acceso a estas instalaciones. La intervención prevista permitirá actuar en cerca de 2,2 kilómetros de caminos, concretamente en unos 1,6 kilómetros del camino de la Cruz del Palmo y en alrededor de 600 metros del camino de Alberca de Cortés.