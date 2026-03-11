El Ministerio abre una investigación sobre Forestalia

El ministerio de Transición Ecológica va a abrir una investigación interna para analizar la supuesta trama de corrupción vinculada con la empresa Forestalia. La investigación de la Guardia Civil concluye que un funcionario facilitaba la tramitación de estudios de impacto ambiental a cambio de dinero. Tenía un control absoluto de los expedientes relacionados con esa compañía. La ministra, Sara Aagesen, insiste en que “van a colaborar con la Justicia” y que ha encargado un estudio interno para analizar la situación.

El presidente en funciones, Jorge Azcón, no descarta reactivar la comisión de investigación en las Cortes sobre el despliegue de energías renovables en nuestra comunidad, tras destaparse esta trama, que también salpica a altos cargos del Gobierno aragonés en la etapa del socialista, Javier Lambán. Azcón considera que el Ministerio de Transición Ecológica debe asumir responsabilidades, ya que los proyectos de Forestalia que están siendo investigados, como el Clúster del Maestrazgo, se tramitaron desde el Gobierno Central. Garantiza que desde el Gobierno aragonés “colaborarán para esclarecer los hechos”.

Por otro lado, el actual Gobierno dio luz verde al proyecto Búfalo, que impulsa Forestalia, para construir tres centros de datos en las localidades de Botorrita, Alfamén y Magallón. La inversión supera los 12.000 millones de euros y creará 30.000 empleos en su construcción. La vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, señala que la tramitación de esta iniciativa se ha realizado "con rigor" y que ahora la empresa debe decidir si continúa con este proyecto.

PAISAJES DE TERUEL VOLVERÁ A SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES PARA PALARIZAR EL CLÚSTER DEL MAESTRAZGO

También se siguen pronunciando al respecto de esta trama las asociaciones. Paisajes de Teruel volverá a solicitar medidas cautelares para paralizar el Clúster Maestrazgo, tras el nuevo rechazo del Tribunal Supremo a suspender la Autorización Administrativa de Construcción. Desde la plataforma señalan que la Justicia ha basado su decisión teniendo en cuenta los mismos argumentos que en resoluciones anteriores, apoyándose en la declaración de impacto ambiental elaborada por el Ministerio para la Transición Ecológica, favorable a la construcción del macroparque eólico Su portavoz, Javier Oquendo, afirma que ese informe "no se sustenta en un acto legítimo".

Desde la Asociación Viento Alto, de la que forman parte los ayuntamientos a favor del macroproyecto en el Maestrazgo, celebran la decisión del Tribunal Supremo insistiendo en que supondrá una oportunidad de empleo y de mejora de servicios para la zona.

CHA TAMBIÉN PIDE PARALIZAR LOS PROYECTOS Y UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Chunta Aragonesista también ha solicitado en las Cortes y en el Congreso de los Diputados la paralización de los proyectos relacionados con Forestalia y el acceso a los expedientes. Además, ha propuesto que se constituya una Comisión de Investigación en el parlamento aragonés, con el objetivo de esclarecer todas las cuestiones que se vinculan a este caso. Para ello, han solicitado el apoyo de Izquierda Unida y Teruel Existe y consideran que el PSOE debería sumarse. Su portavoz, Jorge Pueyo, asegura que son unas iniciativas necesarias para frenar el extractivismo que azota a nuestra comunidad.