El presidente de Forestalia declara en el Juzgado de Teruel

Fernando Samper ha comparecido en calidad de testigo a raíz de la denuncia presentada desde Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela por presunta prevaricación administrativa.

Redacción

Teruel |

El presidente de Forestalia, Fernando Samper, ha declarado esta mañana en el Juzgado de Teruel por la denuncia presentada desde Teruel Existe contra la alcaldesa de Mosqueruela por presunta prevaricación administrativa.

Unos hechos que se remontan a 2021, cuando este ayuntamiento del Maestrazgo firmó un contrato con una asesoría de Cuenca, por importe de 14.999 euros, a la que reembolsaría el 15% del dinero recaudado por los impuestos municipales a las renovables. Según la denuncia, en 2023 apareció una nueva factura de 105.000 euros a la misma consultoría.

El abogado de Samper, Luis Marruedo, ha explicado que su defendido "declara como testigo y solo estamos aquí para colaborar con la Justicia".

La sesión se ha celebrado a tres días de la vista de cautelares convocada por el juez de instrucción número 1 de Teruel para decidir si paraliza el Clúster del Maestrazgo.

