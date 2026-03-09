FITE

Teruel impulsa el cicloturismo con el proyecto BICITELA

Hoy se ha ha presentado en Celadas la primera fase, que ya cuenta con 23 rutas señalizadas y 280 kilómetros de recorrido. El proyecto ha supuesto una inversión cercana a los 200.000 euros, que se han financiado con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel.

Redacción

Teruel |

CICLOTURISMO
La Comarca Comunidad de Teruel ha presentado hoy en Celadas la primera fase del proyecto BICITELA, una iniciativa de cicloturismo sostenible que ya cuenta con 23 rutas señalizadas y 280 kilómetros de recorrido.

El objetivo es conectar todos los municipios de la comarca mediante itinerarios ciclistas que permitan descubrir el territorio de una forma accesible y respetuosa con el entorno.

La segunda fase, que se desarrollará con cargo al FITE 2024, se encuentra ya en fase de trabajo y contempla la creación de 33 nuevas rutas que añadirán aproximadamente 300 kilómetros más de recorrido y completarán la malla ciclista de toda la comarca.

