Teruel impulsa el cicloturismo con el proyecto BICITELA

La Comarca Comunidad de Teruel ha presentado hoy en Celadas la primera fase del proyecto BICITELA, una iniciativa de cicloturismo sostenible que ya cuenta con 23 rutas señalizadas y 280 kilómetros de recorrido.

El objetivo es conectar todos los municipios de la comarca mediante itinerarios ciclistas que permitan descubrir el territorio de una forma accesible y respetuosa con el entorno.

La segunda fase, que se desarrollará con cargo al FITE 2024, se encuentra ya en fase de trabajo y contempla la creación de 33 nuevas rutas que añadirán aproximadamente 300 kilómetros más de recorrido y completarán la malla ciclista de toda la comarca.