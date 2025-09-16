Tomasa Hernández destaca en Boltaña el potencial de Aragón como destino para el cicloturismo

La consejera de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández, ha reivindicado este martes el potencial de la comunidad autónoma como destino de referencia para el cicloturismo y el ciclismo de montaña. “El ciclismo no es solo un deporte, es una herramienta estratégica que genera empleo, atrae turismo de calidad y da vida a nuestros municipios”, ha afirmado.

Así lo ha asegurado durante la inauguración de la cumbre IMBA Europe Summit 2025, congreso internacional sobre bicicleta de montaña que se desarrolla hasta este jueves, 18 de septiembre, en la localidad de Boltaña bajo el lema ‘Conectados por los senderos: cómo el ciclismo de montaña puede apoyar el desarrollo rural, a través de un enfoque sistémico’.

En este acto, la consejera ha subrayado que la provincia de Huesca, con su diversidad de paisajes, como el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, la Sierra de Guara o el Valle del Ara, “es un paraíso natural para los ciclistas” y un lugar “perfecto” para acoger la cumbre de IMBA, “una de las más importantes del mundo”.Esta cumbre, que combina ponencias, mesas redondas, talleres prácticos y salidas en bicicleta para explorar senderos, “debe convertirse en una fuente de conocimiento e inspiración para los gestores rurales españoles y aragoneses”, ha dicho.

La red de senderos de Aragón, la belleza de sus paisajes y la calidad de los aragoneses “hacen de Huesca y de Aragón el lugar ideal para aquellos que buscan una conexión auténtica con la naturaleza a través del deporte”, ha considerado, al tiempo que ha invitado a disfrutar de Boltaña y de Aragón y a dejarse sorprender “por su gastronomía, su patrimonio y su naturaleza”. “Aragón se está convirtiendo en una referencia en eventos deportivos y la provincia de Huesca, en aquellos vinculados al ciclismo, y queremos seguir en este camino”, ha manifestado.

La cumbre IMBA Europe Summit 2025 reúne esta semana en Boltaña a representantes del sector MTB de todo el mundo. Durante tres días, defensores del ciclismo de montaña, investigadores, gerentes de destinos MTB, trailbuilders, líderes de la industria y expertos analizarán la importancia y la sostenibilidad de la bicicleta de montaña en el desarrollo de las zonas rurales.