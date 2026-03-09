Energías renovables

El juez analizará la paralización de las obras del Cluster del Maestrazgo

El juzgado de Instrucción de Teruel celebrará este viernes una vista de medidas cautelares, tras la petición realizada por la Guardia Civil en la que solicita la paralización de los trabajos del Cluster del Maestrazgo. La Benemérita advierte de que si continúan esas obras podrían ocasionar daños medioambientales irreversibles en la zona. Por eso, el magistrado ha citado al Ministerio Fiscal, las partes personadas y a las empresas afectadas.

Onda Cero Aragón

Zaragoza |

El desarrollo de las renovables, en el foco del huracán
El desarrollo de las renovables, en el foco del huracán | Pixabay

Formaciones políticas como Teruel Existe o VOX piden responsabilidades políticas y que se repita, en las Cortes, la Comisión de Investigación sobre la expansión de las energías renovales que tuvo lugar en el parlamento, después de la investigación de la Guardia Civil en la que apunta a una presunta trama, liderada por la compañía Forestalia, para el desarrollo de parque eólicos y fotovoltaicos y, en especial, el proyecto del Cluster del Maestrazgo.

Según las investigaciones de la Benemérita estaría implicado un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y del responsable del Gobierno aragonés durante la presidencia del socialista, Javier Lambán. Al parecer, Forestalia pagó dinero a cambio de facilitar permisos ambientales. El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, exige que se paralice el proyecto del Cluster del Maestrzgo hasta que se esclarezca este caso.

El diputado de VOX en las Cortes, Juan Vidal, pide responsabilidades a todas las formaciones políticas que formaban parte del Gobierno aragonés. Además, una auditoría para conocer el contenido de todos los informes de impacto ambiental vinculados a proyectos que desarrolla Forestalia.

