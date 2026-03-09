El juez analizará la paralización de las obras del Cluster del Maestrazgo

LEER MÁS Forestalia invertirá 12.000 millones para construir tres centros de datos

Formaciones políticas como Teruel Existe o VOX piden responsabilidades políticas y que se repita, en las Cortes, la Comisión de Investigación sobre la expansión de las energías renovales que tuvo lugar en el parlamento, después de la investigación de la Guardia Civil en la que apunta a una presunta trama, liderada por la compañía Forestalia, para el desarrollo de parque eólicos y fotovoltaicos y, en especial, el proyecto del Cluster del Maestrazgo.

Según las investigaciones de la Benemérita estaría implicado un exalto cargo del Ministerio de Transición Ecológica y del responsable del Gobierno aragonés durante la presidencia del socialista, Javier Lambán. Al parecer, Forestalia pagó dinero a cambio de facilitar permisos ambientales. El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, exige que se paralice el proyecto del Cluster del Maestrzgo hasta que se esclarezca este caso.

El diputado de VOX en las Cortes, Juan Vidal, pide responsabilidades a todas las formaciones políticas que formaban parte del Gobierno aragonés. Además, una auditoría para conocer el contenido de todos los informes de impacto ambiental vinculados a proyectos que desarrolla Forestalia.