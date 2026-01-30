La DPH destina 6,5 millones a mejorar de 1.800 kilómetros de caminos rurales

LEER MÁS La DPH destinará la mitad de su presupuesto a la mejora de infraestructuras

La Diputación Provincial de Huesca ha activado la segunda fase del Plan de Caminos, una convocatoria con la que se continuará impulsando la mejora de infraestructuras esenciales para el medio rural. Con este plan, la Diputación destinará más de 6,5 millones de euros a la adecuación y mejora de caminos rurales durante 2025 y 2026, con un objetivo claro: facilitar el trabajo diario de agricultores y ganaderos, mejorar la conectividad entre explotaciones y núcleos de población, y reforzar la competitividad del sector agroalimentario altoaragonés.

“El medio rural necesita hechos, no palabras. Este Plan de Caminos es una herramienta útil, directa y pensada para quienes trabajan la tierra y cuidan el territorio cada día”, ha señalado el presidente de la DPH, Isaac Claver.

El Plan de Caminos de la Diputación, enmarcado en el compromiso de la institución con el medio rural y el sector agrícola y ganadero, ha tenido una respuesta masiva por parte de los ayuntamientos. En la primera fase, prácticamente todos los municipios han solicitado financiación para mejorar sus caminos vecinales, confirmando que se trata de una medida necesaria y largamente demandada.

Con la dotación correspondiente a 2025, se están ejecutando 200 actuaciones. Van a suponer acondicionar aproximadamente 1.000 kilómetros de caminos en toda la provincia. Ahora, con la firma del decreto y la apertura de plazo, se pone en marcha la segunda fase, dotada con otros 3 millones de euros, con la que, como poco, se prevé actuar sobre 800 kilómetros adicionales.

En total, la Diputación Provincial de Huesca invertirá 6.530.000 euros en esta línea de actuación: 6 millones de euros correspondientes al Plan de Caminos y 530.000 euros procedentes de solicitudes municipales para caminos dentro de la Línea 1 del Plan Impulso, de libre elección de actuaciones.

Esta inversión refuerza la capacidad de los municipios para actuar sobre una infraestructura clave para el territorio: los caminos rurales, fundamentales no solo para la agricultura y la ganadería, sino también para el acceso a servicios, la prevención de incidencias y la actividad económica ligada al medio rural. Con este plan, la Diputación reafirma su compromiso con la provincia real: la que produce, la que trabaja y la que sostiene el territorio.