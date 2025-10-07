El humor llega con "Las tres gracias" y una gala muy especial

LEER MÁS Así van a ser las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025

Una de las propuestas que marcan la agenda pilarista es el teatro y el humor. En el Centro Cívico Delicias se ha organizado una cita en la que “Las tres gracias” van a invitar a los espectadores a asistir a la inauguración de la Fundación “La Pilarisima” que ha puesto en marcha María del Pilar y como es una puesta en largo, ha decidió contratar a sus amigas, La Cuca y la Chichones para que pongan la nota de humor con sus monólogos.

Estas “Tres gracias” son Irene Alquézar, Yolanda Blanco y Minerva Arbués, y llevan a escena esta divertida obra que comenzó por la unión de estas tres actrices que coincidieron en una gala y vieron que había química. Tras ese momento, se juntaron y se dio la oportunidad de crear un espectáculo. Como recuerda Blanco, al principio era popurrí de los monólogos y las ideas con las que cada una trabajaba, pero poco a poco ha cobrado vida propia y “en cada ensayo surgen nuevas vidas que hacen que cambie el guion”.

Irene Alquézar añade que tenían muchas ganas de juntarse y en el proceso vieron cómo “compartimos el mismo humor y hemos trabajado mucho nuestros alter egos”. Incluso “hemos partido de un yo oscuro que no nos gusta reconocer”, ha añadido Minerva Arbués, quien asegura que “ha habido mucha fluidez al trabajar juntas y tres personajes que son tan distintos han terminado siendo una buena mezcla”.

Me culpa

Además, con “Las tres gracias”, Minerva Arbués estará también en el Centro Cívico Delicias con su primer monólogo “Mea culpa”, con el que siente una gran alegría al poder interpretarlo de nuevo en el marco de las Fiestas del Pilar. Asegura que cuando lo estaba escribiendo se acercó mucho a si misma desde un punto de vista reflexivo y creativo. A veces “te encuentras con zonas propias y lugares que son tus pequeños monstruos a los que hay que abrazar cuanto antes, porque siempre van a estar ahí”.