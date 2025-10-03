Así van a ser las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2025

LEER MÁS La ocupación hotelera rozará el 69% estas Fiestas del Pilar

Las cifras de las Fiestas del Pilar 2025 son abrumadoras: diez días de fiestas, más de mil actos programados, 400 propuestas organizadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, el 75% de los más de 160 grupos de música, teatro y danza son aragoneses y se han programado actividades en todos los distritos de la ciudad.

Se espera, como asegura la consejera de Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández, que se superen las expectativas de ocupación turística y asistencia a los actos. De hecho, la mirada está puesta en los dos actos centrales de las Fiestas del Pilar y que más personas aglutinan: el pregón y la ofrenda de flores. A estos hay que sumar los espacios musicales, cada uno con una amplia programación, desde el Espacio Zity hasta los conciertos que se realizan en la plaza del Pilar o las más de 70 conciertos organizados por la Asociación Profesional de Salas de Música Aragón en Vivo.

Pregón de cine

Se espera que el sábado 4 de octubre, más de 40.000 personas se den cita en la plaza del Pilar para escuchar el pregón a cargo de los directores de cine aragoneses Paula Ortiz, Javier Macipe y Pilar Palomero, que estarán acompañados por la realizadora Blanca Torres, el actor Pepe Lorente y la diseñadora Arantxa Ezquerro.

Previamente habrá tenido lugar el desfile bajo el lema “Zaragoza es el León”, cargado de simbolismo de la capital aragonesa, desde el Ebro hasta las medidas de la Virgen, la Basílica o los peñistas. Terminando con la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Caballitos de Zaragoza.

Actos tradicionales

El día grande de las fiestas, el 12 de octubre, la Ofrenda de Flores va a volver a romper récords con la participación de 1.216 grupos, un 10% que el año anterior, lo que vienen a ser 112.117 personas, a las que habrá que sumar los oferentes que pasan por el recorrido individual. El primero de los grupos saldrá las 6:30 y será el grupo de “Las Costureras Malotas”. Este año el manto que lucirá la Virgen del Pilar será de claveles blancos con la tradicional Cruz de Lorena de color rojo en el centro.

En la Ofrenda de Frutos, organizada por la Federación de Casas Regionales, también hay novedades. Este año, por primera vez, se ha abierto la participación también a la ciudadanía. El acceso para depositar las ofrendas en el camerín de la Virgen se limita a los 400 primeros inscritos, pero se tiene un propósito solidario: recaudar 70.000 kilos de alimentos para donarlos al Banco de Alimentos o al Refugio.

El Rosario de Cristal es el tercero de los actos con más tradición de las Fiestas del Pilar. En la tarde del 13 de octubre, el rosario con una gran cantidad de pasos con gran valor artístico recorre el centro de la ciudad, este año con cambios motivados por las obras.

