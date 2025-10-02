FIESTAS DEL PILAR

La ocupación hotelera rozará el 69% estas Fiestas del Pilar

Los mejores días serán el sábado 11, con el 86% de las habitaciones reservadas y el sábado 4 con el 82%, coincidiendo con el pregón

María Esteruelas Caldú

Aragón |

La mayoría de los viajeros serán de origen nacional, de comunidades como Madrid o Valencia
La ocupación hotelera estas Fiestas del Pilar rozará el 69%, según una encuesta de Horeca. Es una cifra superior a la del año pasado, aunque todavía está lejos del dato prepandemia. Los mejores días serán el sábado 11, con el 86% de las habitaciones reservadas y el sábado 4 con el 82%, coincidiendo con el pregón.

El viajero será principalmente nacional, el 83%, y provendrá de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra, Castilla y León y Castilla la Mancha. El viajero internacional desciende en comparación con el año anterior y vendrá de Francia, Italia, Alemania, Portugal y Reino Unido.

Eso sí, sube la estancia media, que es de 2,1 días. El presidente de Horeca, Antonio Presencio, destaca esta cifra que se alcanzará porque el día del Pilar cae en domingo y el lunes es festivo en nuestra comunidad. Para el sector, “es muy importante el calendario” para alcanzar buenos datos de ocupación.

Desde Horeca confían en superar esta previsión con las reservas de última hora y destacan la amplia agenda de las fiestas para atraer visitantes, con propuestas como Pilar Gastro Week.

