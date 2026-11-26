La nieve ha llegado al Pirineo y las estaciones trabajan a destajo con la vista puesta en el Puente de la Constitución. La primera gran nevada ha dejado espesores de entre 30 y 60 centímetros, según la zona y las cotas. Algo más de medio metro ha caído en las estaciones de Aramón Formigal y Panticosa, y alrededor de 40 ctm en Astún y Candanchú alcanzan en las cotas más altas.

El viento ha hecho que esos copos se hayan asentado de forma desigual y a lo largo del fin de semana toca sacar la nieve de los agujeros, distribuirla por las pistas, pisarla y si se mantienen las bajas temperaturas, reforzar los espesores con los cañones de innivación. Trabajo necesario para poder abrir en poco más de una semana ya que la previsión más inmediata de la AEMET no indica nuevas precipitaciones.

Para el fin de semana, el sol será el protagonista y seguro anima a que mucha gente salga a la montaña, desde Astún Andrés Pita, subdirector general de la estación, ha pedido a los esquiadores de travesía elegir zonas fuera de pistas para que las máquinas puedan hacer su trabajo de forma eficaz y con seguridad para todos. Ha recordado que, afortunadamente, ha nevado en todo el Pirineo y es fácil encontrar muchos rincones. La idea es que los centros puedan avanzar con la vista puesta en el 4 de diciembre.