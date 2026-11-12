Mantienen los medios para hacer frente a la nieve y garantizar la circulación en las carreteras estatales de Huesca

El Gobierno de España ha desplegado 38 máquinas quitanieves y cuenta con 5.120 toneladas de sal y 495.000 litros de fundentes para garantizar la vialidad invernal en los 850 kilómetros de carreteras de titularidad estatal de la provincia de Huesca. Así se ha dado hoy a conocer en la Comisión Provincial de Viabilidad Invernal que ha presidido el subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo y en la que han participado representantes de la Unidad de Carreteras del Estado de Huesca, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Dirección General de Tráfico, Protección Civil, Gobierno de Aragón y estaciones de esquí de la provincia.

De las 38 máquinas quitanieves desplegadas en Huesca, tres son quitanieves dinámicas, diseñadas para intervenir en el caso de nevadas especialmente copiosas. Además de estos medios mecánicos, la Unidad de Carreteras del Estado en Huesca ha previsto una considerable cantidad de elementos fundentes para garantizar la vialidad invernal: 5.120 toneladas de sal y 495.000 litros de salmuera repartidos en 5 naves y 21 silos de sal y 15 depósitos de salmuera a lo largo y ancho del territorio de la provincia. Estas cantidades inicialmente almacenadas se renovarían en caso de ser necesario. La Unidad de Carreteras del Estado en Huesca cuenta además con 3 plantas de producción de salmuera, con capacidad para producir hasta 18.500 litros por hora en caso de necesidad y 11 cañones antialudes instalados en la boca española del túnel de Somport y la zona conocida como “la Raca”, sobre la variante de Candanchú. 58 estaciones meteorológicas y 59 cámaras de vigilancia del estado de las carreteras completan el dispositivo invernal. Los medios desplegados son semejantes a los de las anteriores campañas de vialidad invernal, que transcurrieron sin incidencias reseñables y garantizaron una conducción segura en las carreteras altoaragonesas.

La reunión ha servido para reforzar la colaboración entre los distintos actores de las Administraciones Públicas implicados entre la gestión de la vialidad invernal. Todos ellos han señalado la necesidad de recordar a la ciudadanía la necesidad del uso de neumáticos de invierno en el puerto de Monrepós, debido a la imposibilidad del uso de cadenas por la alternancia de tramos de carretera al aire libre y tramos de carretera que discurren bajo túnel.

También han señalado que, tras la reforma del Reglamento General de Circulación que entró en vigor en octubre, en autopistas y autovías, está prohibido adelantar cuando la circulación se vea dificultada por la nieve y hay que dejar libre el carril izquierdo para vehículos de emergencia y quitanieves. Asimismo, en caso de retención, cuando los vehículos circulen a paso de peatón o estén detenidos, deberán orillarse para dejar espacio libre para un carril de emergencia que permita el paso de servicios prioritarios.