Policía Nacional

Detenido en Huesca por quedarse el dinero de los paquetes que entregaba contra rembolso

El investigado se habría apropiado de más de 3.000 euros procedentes de las cantidades abonadas por los destinatarios de los envíos, en lugar de entregarlas a la empresa para la que trabajaba.

Redacción

Huesca |

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Huesca reclama adaptar al crecimiento de la ciudad la plantilla de la comisaría | Policía Nacional Huesca

La Policía Nacional ha detenido en Huesca a un repartidor de mercancías que aprovechaba su actividad profesional para quedarse con el dinero que los destinatarios de los envíos le entregaban en efectivo al recibir sus paquetes. Con la empresa, a la que debía ceder ese dinero, utilizaba diferentes excusas, en algunas ocasiones manifestaba haber extraviado las cantidades recaudadas, mientras que en otras aseguraba haberlas depositado en determinados lugares donde posteriormente se comprobaba que no se encontraba.

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar estas irregularidades en la gestión de los cobros, habiéndose apropiado el investigado de más de 3.000 euros, por lo que se procedió a su detención como autor de un delito de apropiación indebida.

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