La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle Maestro, ha mantenido un encuentro con los comités ejecutivos de CEOE CEPYME Huesca y de la Cámara de Comercio de Huesca, en el que también participó la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna. Una reunión en la que la representación empresarial, encabezada por Avelina Bellostas, trasladó de primera mano a la consejera la situación de las empresas y los sectores de la provincia y sus principales preocupaciones.

La energía centró buena parte del encuentro. El diagnóstico compartido la sitúa como el primer cuello de botella para el crecimiento económico de la provincia, con un problema de doble cara. Por un lado, el acceso a la red: obtener acometidas firmes y nueva potencia en los polígonos resulta difícil tras años de infrainversión en las redes de transporte y distribución eléctrica. Por otro, el encarecimiento del suministro, por el peso que el gas y los ciclos combinados siguen teniendo en el precio final de la electricidad y por el aumento de los costes de ajuste del sistema.

Sobre la mesa quedó también una paradoja: Huesca tiene viento, sol y suelo, y avanza con rapidez hacia la generación renovable, pero esa ventaja todavía no se traduce en potencia disponible ni en precios competitivos para las empresas del territorio. Entre las líneas de trabajo abordadas figuró el diseño de un plan de choque centrado en el acceso a la red, su estabilización y los costes de ajuste.

La alcaldesa de Huesca, por su parte, explicó que la ciudad dispone de 90.000 metros cuadrados de suelo industrial y prevé ampliar la plataforma logística en otros 30.000. Convertir ese suelo en empleo y actividad, especialmente con proyectos tractores de gran consumo como los centros de datos, exige garantizar a la vez potencia disponible y costes competitivos.

La reunión abordó también el apoyo a las pymes a través del programa TECPYME del Gobierno de Aragón, que permite diagnosticar el punto de partida de cada empresa y facilitar su acceso a la tecnología y la digitalización. Los representantes empresariales advirtieron de que, si los márgenes siguen estrechándose por el coste de la energía y la falta de mano de obra, muchas pymes no tendrán capacidad financiera para afrontar esa transformación.

En materia de talento, se analizaron la productividad laboral, el absentismo, el creciente desincentivo a la incorporación al mercado de trabajo y la necesidad de reforzar la formación práctica. Se hizo especial hincapié en la formación dual en sectores como la hostelería, así como en la conveniencia de revisar los horarios de las prácticas en empresa y de mejorar centros como la Escuela de Hostelería de Guayente, adecuando sus alojamientos e incorporando nuevas formaciones como panadería y pastelería.

Por último, se puso de manifiesto la necesidad de mejorar y adecuar las infraestructuras de transporte de la provincia, tanto por carretera como por ferrocarril. "Agradecemos a la consejera que haya venido a Huesca a escuchar directamente a nuestras empresas. Tenemos suelo, recursos naturales y empresas con ganas de crecer, pero necesitamos que la energía llegue a nuestros polígonos con garantías y a un precio competitivo, y contar con personas formadas. Desde CEOE CEPYME Huesca vamos a seguir trabajando de la mano de las administraciones para conseguirlo", señaló Avelina Bellostas